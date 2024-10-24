月薪不到1.5萬逾6億人 專家示警：中國人集體返貧

在中國月薪3500元人民幣以下人數超過6億人。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國的民間協會分析2023年中國個人所得稅報告，推算每月收入3500元人民幣（約新台幣1萬5669元）以下的超低收入人口逾6億。學者指出，中國在經濟急速衰退中，重回「集體貧窮時代」，也意味著巨大的社會不穩定性。

根據《自由亞洲電台》報導，中國社會保障學會20日在微信公眾號上發文，透過中國2023年個人所得稅數據報告，分析中國各社會群體的收入狀況，推算月薪3500元人民幣以下人數超過6億人，而年薪100萬元人民幣以上者，僅有70萬人。

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幾年前，中國將個人所得稅起徵點從3500元提高到5000元人民幣；根據2022年的統計數據，個人所得稅納稅人從1.57億人，下降到6512萬人。

中國的高收入群體，年收入100萬元人民幣以上的人，在中國只有大約70萬人，約佔繳納個人所得稅人數的1%。

中國知名金融學者賀江兵表示，該文僅是根據官方報告來分析，數字相對來說非常保守，而中國實際的低收入群體，相信比該文中的數字還要更高，中國這種金字塔型的社會結構，也意味著巨大的不穩定性。

他表示，現在就是集體返貧，根本看不到希望，就是高收入的人群也會沒錢，只是返貧的路徑與窮人不一樣，無論是窮人還是富人，在經濟下滑的時候都會受不了。

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