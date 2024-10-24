華為藉白手套下訂單 傳上百億全額預付款恐被台積電沒收

半導體業界人士爆料，最近傳出疑似華為「白手套」是中國一家設計公司，被台積電發現異樣後，立即通知美國商務部，對方全額預付款達數億美元也恐被台積電沒收。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業界人士爆料，美國對中國半導體擴大管制，台積電對中國客戶上門投產，大多事先收取全額晶圓代工預付款，若有違反規定就沒收，這次被傳出疑似華為「白手套」是中國一家設計公司，被台積電發現異樣後，立即通知美國商務部，對方全額預付款達數億美元（約上百億新台幣）也恐被台積電沒收，自食冒險的苦果。

外媒報導，美國對華為實施制裁，導致華為無法取得美製設備的晶片，也無法向台積電投產。但根據相關消息來源透露，台積電於10月11日發現他們為「特定客戶」製造的晶片流入華為手中，因有觸犯美國制裁之虞，台積電立即停止出貨，並主動通知美國和台灣有關單位。

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半導體業界人士爆料，疑似華為「白手套」其實是中國一家設計公司，於今年上半年以7奈米案準備向台積電投片，並付幾億美元（約上百億新台幣）的全額晶圓代工費用，後來被台積電發現設計跟華為的AI處理器昇騰（Ascend）910B非常相似，台積電立刻通知美國商務部，並同時取消該客戶的設計定案（tape out），也就是尚未生產，這位客戶因違反規定，大筆的全額預付款恐面臨被台積電沒收下場。

針對傳得沸沸揚揚的華為「繞道」下單投產事件，台積電昨回應，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。為遵循法規的要求，公司自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

台積電並表示，公司有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制。如果認為有任何可疑情形，公司會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

台積電也坦承，公司已主動就報導中的事項與美國商務部進行溝通。目前台積電並未獲悉公司成為任何調查的對象。針對傳出沒收全額預付款，可能攸關雙方商業交易約定，台積電未回應。

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