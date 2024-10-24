momo雙11將啟動 谷元宏：對Q4抱很高期待

momo富邦媒今日宣布「momo雙11超狂購物節」開跑。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日宣布「momo雙11超狂購物節」強勢開跑。總經理谷元宏自信表示，今年雙11促銷將強於過往19年，期望「大成功」，也看好業績表現，對第四季有很高期待，有望勝過去年。

momo今日舉辦雙11起跑記者會，今年除升級回饋力道、擴大活動規模，豪祭破2億寵粉回饋引爆年度最強購物狂潮，除了momo本體外，今年新啟動的業務mo店＋也加入促銷，總體共萬家大品牌商家，突破數百萬件商品同歡慶。

請繼續往下閱讀...

展望今年雙11業績，谷元宏表示，雖然今年零售市場偏冷，電商成長趨緩，主因是民眾把花費集中在出國觀光購物，不過隨著暑假與連假結束，momo還在觀察第四季消費爆發力；就momo營運而言，對第四季仍正向看待，目前訂閱制也已經超過1萬名會員，mo店＋讓站上品類增加，帶給消費者驚喜感，整體正向。

谷元宏也認為，在電商領域，著墨消費者「需求」一定有其天花板，不過滿足消費者想像才是更大的爆發力，momo多管齊下就是為了刺激、滿足消費者想像，進而吸引消費者。

台灣電商滲透率已停滯在13%約2年，谷元宏分析，主因是台灣線下購物方便，改變消費者行為不太容易，酷澎（Coupang）、淘寶等新進業者加入競爭，也會讓產業多些生機，也許是因momo仍處領先地位，他老神在在地說有新進者「是好的」，也看市場「還沒很擠，競爭版圖變化不會太緊張」。

昨日PChome網家（8044）宣布引進零售龍頭統一（1216）參與私募，將佔3成股權、取得2席董事。對此谷元宏笑稱，聽到新聞很驚訝，但談不上壓力，持續觀察兩方聯手的綜效。

谷元宏也說，統一在零售業佔強勢地位，近期舉措代表統一也覺得「電商未來會很有發展」，電商是發展大趨勢，會繼續努力會獲得好成績，對PChome後續火花、OMO（線上、線下虛實整合）綜效拭目以待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法