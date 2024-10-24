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迎雙11商機 7-ELEVEN攜手日本網購市集Mercari合作門市取貨

2024/10/24 16:47

迎戰雙11商機，7-ELEVEN攜手日本最大網購市集 Mercari，獨家推出7-ELEVEN門市取貨服務。（統一超商提供）迎戰雙11商機，7-ELEVEN攜手日本最大網購市集 Mercari，獨家推出7-ELEVEN門市取貨服務。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎戰雙11電商年度盛事商機，7-ELEVEN攜手日本最大網購市集 Mercari，獨家推出7-ELEVEN門市取貨服務。

Mercari今年8月以跨境電商的模式進軍台灣市場，只要使用Mercari中文介面網頁下單，就能直接購買日本賣家上架的商品，並選擇7-ELEVEN超取服務，就能將商品寄送至全台逾7000家的7-ELEVEN門市進行取貨，提供更便捷的跨境購物體驗。

Mercari10月24日至11月1日更推出全站下單享優惠，即日起至11月12日於Mercari網購平台下單，選擇7-ELEVEN取貨並完成取件，再加贈限量CITY CAFE中杯熱美式1杯。

7-ELEVEN安心取將於11月5日至11月18日，搶先推出「包裹安心取送OPENPOINT點數」活動。只要至各大電商平台下單選擇7-ELEVEN取貨，到7-ELEVEN取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」，每件即可獲得5點OPENPOINT回饋，再抽金元寶或iPhone 16 256G。

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