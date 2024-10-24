立委籲鬆綁每人每年500萬美元外匯額度 嚴宗大：國人用不到這麼多

立委指出央行外匯管制每人每年500萬美元額度已經32年不變，是否應做檢討、鬆綁。央行副總才嚴宗大表示，國人額度根本用不到這麼多。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕政府力推打造台灣成為亞洲資產管理中心，中央銀行大力支持，有立委指出央行外匯管制每人每年500萬美元額度已經32年不變，是否應做檢討、鬆綁，央行副總才嚴宗大表示，央行是外匯管理，非外匯管制，目前的限制並不影響民眾一般操作，且根據央行資料統計，國人根本用不到這麼多額度。

央行外匯局局長蔡烱民補充，國人透過銀行業、證券業、保險業及投信投顧業等金融機構投資國外有價證券，例如投資ETF等，是完全自由，不會用到500萬美元的額度。

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根據央行統計，去年國人實際用到結匯額度者很少，平均每人僅匯入9.6萬美元、匯出13.3萬美元，距離額度也有大段差距。

蔡烱民強調，央行外匯管理措施32年未調整，也是因為國人結匯大多不會用到這麼多的額度。

根據央行現行規範，未涉及新台幣兌換的外幣資金進出，完全自由。涉及新台幣兌換的外幣資金進出，每筆結匯金額達等值新台幣50萬元以上的外匯收支或交易，應依「外匯收支或交易申報辦法」及其相關規定辦理。

央行規定指出，包括公司（行號）每年累積結匯金額未超過5000萬美元、個人（團體）未超過500萬美元，及非居住民每筆結匯金額未超過10萬美元者，得逕向外匯指定銀行辦理結匯。超過上述金額者，得檢附相關證明文件，經由外匯指定銀行向本行申請核准後辦理結匯。

也就是說，雖然每人每年限制500萬美元額度，但若有超過仍可個案申請。

嚴宗大指出，對台灣這樣的經濟體系而言，匯率穩定非常重要，過去幾年保持一大原則，即外幣兌換外幣並沒有管制，外幣兌換新台幣，在經常帳部分已完全自由，至於金融帳方面也做出很大放寬，若有需要，央行也願意就個案檢討。

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