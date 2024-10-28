LTN經濟通》被低估的貴金屬？巴菲特曾大賺一票

「金銀比率」顯示，白銀被低估。（彭博）

連續4年需求短缺 市場憂恐「白銀擠壓」恐重現

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年黃金價格屢創新高，在一定程度上追蹤姊妹金屬的白銀（Silver）漲勢強勁，日前突破了每盎司33美元。白銀今年已飆升超過40%，超過黃金23%，一舉來到12年新高價。

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由於金、銀等貴金屬在很大程度上是同步波動的，兩者皆具有相似的宏觀和貨幣對沖特性，隨著央行購買量、中國散戶興趣以及美國降息預期的抬頭，推升金價頻刷新高，白銀也跟著上漲。

分析師指出，美國即將降息，白銀作為保值和避險資產，加上供應持續短缺，預測白銀在今年底前將達到每盎司40美元、甚至更高的價位。如果白銀期貨價格達到每盎司40美元以上，將接近1980年1月18日，白銀曾盤中價格創下了每盎司50.36美元的歷史紀錄。

GoldSeek.com創辦人兼總裁彼得·斯皮納表示，隨著黃金價格飆升至新高，白銀的買入壓力同步增加。白銀已連續第四年出現供應短缺，從基本面來看白銀具備了「價格大幅飆升」的所有條件。

彭博曾於5月時報導，倫敦金銀市場協會所追蹤的庫存量在4月時曾來到史上第二低水平，紐約和上海交易所的交易量則接近季節性低點。道明證券預估，未來2年倫敦金銀市場協會（LBMA）庫存可能會耗盡。私人金屬公司Silver Bullion表示，工業需求將會上升，白銀供應也出現慢慢收緊現象。

分析師警告稱，白銀需求不斷增長，加上供應有限，如果投資者開始恐慌並搶購白銀，白銀價格可能會暴漲，類似1980年的「白銀擠壓」恐將重現。

開採出的白銀中，多半包含了鉛、鋅、銅和金等其他金屬副產物。（路透）

自銀產量下降 今年供需缺口5000噸

道明證券分析師曾指出，市場上缺乏對白銀專用礦山的投資，導致了市場供應緊缺、但需求持續繁榮的失衡情況。業內人士表示，全球礦場開採出的白銀中，很大部分包含了鉛、鋅、銅和金等其他金屬副產物，專門開採白銀的公司很少，導致白銀供給出現「結構性問題」，令人非常沮喪。

長期來看，現有礦山的白銀產量將逐年減少，新礦寥寥無幾之下，勘探也變得越來越困難，且成本高昂，難以補充日益減少的庫存。

Kitco網站曾對全球產量最高的十個銀礦進行調查發現，2022年只有大約30%的白銀來自原生銀礦，超過三分之一的產量來自鉛/鋅礦作業，另有20%來自銅礦，而多金屬礦床佔全世界白銀資源的三分之二以上。

根據世界白銀協會的《2024年全球白銀調查》報告指出，2022年至2023年期間，全球白銀產量下降1%，主要原因是干擾生產的行業事件影響了多個重要產銀國的產量。2023年全球銀礦公司合計生產白銀8.31億盎司，其中全球前20大白銀生產商貢獻了總產量的43%（約3.71億盎司）。

在供需缺口部分，2023年全球白銀缺口在4400噸左右，2024年全球白銀供應鏈預計增加2%致3%，但因市場需求也同步增加，此消彼漲下，預計今年供需缺口仍將達到5000噸左右。

白銀已連續4年出現供給短缺，市場憂心。（路透）

「金銀比率」顯示白銀被低估

今年1月時的「金銀比率」達到90以上，為2022年9月以來的最高水平。「金銀比率」可表示，一盎司黃金可以購買多少盎司白銀，是衡量黃金與白銀相對價值的關鍵指標。

根據Investopedia的數據，20世紀黃金與白銀的平均比率為47:1。21世紀時，該比率大部分時間約在50:1以及70:1之間，2020年達到104.98:1的高峰，最低則是在2011年的35:1。

《華爾街日報》數據顯示，目前一盎司黃金價格，可以買到八十三盎司白銀，也就是83:1。過去二十年這個比率平均為67，這表明了，白銀的相對價格仍處於史上相對便宜的水準。

Sprott Asset Management執行長John Ciampaglia表示，今年黃金屢創新高，早已超過了2700美元，但是白銀仍只在33美元，令人感到匪夷所思。

不喜歡黃金的股神巴菲特，卻對白銀為之著迷。（彭博）

巴菲特不喜黃金 卻對白銀著迷

事實上，白銀的抵禦危機功能並不輸給黃金，加上工業界的年消費量大於礦業產量，還有全球走向綠電趨勢，讓白銀在工業用途的地位不可或缺、甚至多數沒有可行的替代品。

股神巴菲特也曾在2011年間給股東的信中貶低黃金為「非生產性的資產」。他聲稱，像黃金這種資產「永遠不會產出任何東西，大家買它只是希望將來有人會花更多錢買走。

巴菲特不喜歡黃金，眾所皆知，但卻對白銀為之著迷，也曾投資白銀大賺一筆，堪稱是股神投資史上最大手筆的一項買賣。

上世紀90年代末，在全世界都在鼓噪互聯網概念的時候，巴菲特卻低調持續地大量買入白銀，1999年約買入了1.3億盎司的白銀，之後在白銀價格回調時不斷加倉。到了同年底，巴菲特宣布，持倉的白銀部位已產生了9740萬美元的稅前收益」。

在巴菲特投資白銀的過程中，一度出現近20%的虧損，但無懼帳面虧損，巴菲特依舊堅持追加買白銀，最終白銀價格從5美元每盎司上漲至15美元一盎司。

巴菲特持有白銀最多部位時，曾佔期貨市場白銀總持倉量的四分之一。然，2006年巴菲特宣布清空所有白銀部位，他的資產增值了2倍。

中國從電子產品到太陽能電池板都需用到大量白銀。（彭博）

汽車、太陽能產業製造不可或缺 中國正在囤白銀、抬價格

在所有的金屬元素中，白銀是最不可缺少的一種金屬，因為導電性、導熱性強大，反射性也最強，目前廣泛應用於電子產品、太陽能電池板及汽車行業，約佔工業需求一半以上。另外也用於軍事用途及航天設備，包括先進防禦系統，包括武器裝備、通信設備和監視設備都可見到白銀身影。

據白銀研究所稱，這種金屬是太陽能電池板的關鍵成分，隨著該行業的強勁增長，今年白銀的使用量預計將達到創紀錄的水平。白銀協會預測，今年全球白銀供應總量爲10.04億盎司，市場總需求量將達到12.19億盎司，將延續前三年供應短缺的局面。

今年5月國際能源機構稱，2023年全球太陽能領域投資金額翻倍、達800億美元，佔全球綠能產業佔比40%。目前全球約80%的太陽能電池板產自中國，據Sprott預測，到2030年太陽能電池製造商，尤其是中國太陽能電池板廠，對白銀的需求將增加近170%、達到約2.73億盎司，佔白銀總需求的五分之一。

中國從電子產品到太陽能電池板都需用到大量白銀。 根據彭博數據，中國的白銀進口量在去年12月和今年4月分別達到390噸和340噸，創下三年來新高，而五年來的月平均值為310噸。

市場指出，中國除了正在囤積白銀外，也抬高價格來獲得更多的白銀資源。數據顯示，上海金屬交易所的白銀交易量近期大幅飆升，價格比西方交易所高出約10%。除了中國外，近年來印度也從西方大量進口白銀，加上削減了白銀進口稅，更加劇印度市場對白銀的需求強勁。

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