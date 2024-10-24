路易莎咖啡投資「青焰」進駐新竹 首創西式主餐+泰菜半自助餐

路易莎（Louisa）咖啡積極跨入餐廳市場，投資「青焰」炭火熟成牛排。（路易莎提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕路易莎（Louisa）咖啡積極跨入餐廳市場，投資「青焰」炭火熟成牛排，將於26日進駐凱悅旗下新竹伊普索酒店，首創西式主餐+皇室泰菜風味半自助餐。

這是繼日前開幕的新莊嘉軒酒店之後，路易莎與凱悅集團的再度攜手合作，也是路易莎投資「玖仰」茶食文化館，成立子品牌「Louisa Bakery」麵包坊特色門市進駐大巨蛋後，逐步實現的餐飲大未來版圖。

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路易莎表示，本次於新竹伊普索酒店開幕的「青焰炭火熟成牛排」主打semi-buffet，也就是主餐+半自助餐的形式，彈性的點餐方式，適合各種客群的用餐需求。

青焰不僅提供頂級牛排、龍蝦、德國豬腳等主餐，還匯集了皇室泰菜與各式經典菜肴多達60種，適合情侶約會、家庭或公司聚餐，價格798元起。若選擇單點自助吧，3歲以下免費，3至6歲269元，6至12歲538元，12歲以上729元（限平日）。10月26日至11月10日慶祝開幕優惠活動，4人同行1人免費。

「青焰」未來也將持續與國際酒店集團配合，希望成為外國旅客和本地消費者交融的美食場所，創造全新的餐飲體驗。

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