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央行管制趨嚴、房價居短期高點！Q3新建案買氣趨緩

2024/10/24 16:06

第3季國泰房地產指數較上季呈現價漲量縮，且潛在買盤追價意願不高，成為買氣趨緩、交易量減少的主因。（記者徐義平攝）第3季國泰房地產指數較上季呈現價漲量縮，且潛在買盤追價意願不高，成為買氣趨緩、交易量減少的主因。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行信用管制趨嚴，加上房價短期內漲幅已高，最新發布第3季國泰房地產指數顯示，全國新建案表現相較上季呈現價漲量縮，尤其潛在買盤追價意願不高，成為買氣趨緩、交易量減少的主因，因此，該指數報告解讀央行行措施已出現一定效果，後續房市有機會回到健康溫和態勢。

根據該指數報告，全國新案每坪可能成交均價約56.81萬元、季漲7.13%，但30天銷售率不到2成、約18.86%、季減3.26個百分點，而成交量指數落在164.52、季減22.69%。

進一步觀察六都加新竹縣市，除台南市每坪可能成交均價季跌0.86%外，其它都會區較上季全面上漲，又以新北市、新竹縣市漲幅較大、季漲11%起跳，而七大都會區第3季新案每坪成交均價，僅有台南、高雄在4字頭以內，桃園不到5字頭，其它都會區均為5字頭起跳，其中台北市每坪更高達121.02萬元。

七都30天銷售率 五都呈季減

至於，七都的30天銷售率，僅有新北市、新竹縣市呈現季增，分別增加2.42、5.29個百分點，其它縣市則呈現季減，又以南二都減少較多，其中台南市季減12.95、高雄市季減6.61個百分點。

而該指數對於整體房市看法，主要點出受惠人工智慧新興科技應用需求，台灣出口穩健增加，新竹、台中、台南與高雄等都會區因科技業發展利多，居住需求增加帶動區域房市交易熱絡。

但央行在9月再度調高存款準備率1碼，同時七度緊縮不動產信用管制且力度加大，主要是抑制房市投機與囤房行為，對後續房市買氣影響將是觀察重點。尤其第3季指數較上季呈現價漲量縮，因此，在價量背離的情況下，銷售率呈逐月降低，後續房市買氣將要持續觀察。

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