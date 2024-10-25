在麥當勞辦婚宴！中國夫妻「花不到5萬」 消費明細曝光

中國一對新人，突發奇想選在麥當勞辦婚宴，總花費約在1.11萬元人民幣。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國一對新人突發奇想選在麥當勞辦婚宴，這場僅邀請10名好友到場的麥當勞婚禮，給賓客的菜色竟是要價98元人民幣（約新台幣439元）的「兒童套餐」，總花費僅1.11萬元人民幣（約新台幣4.92萬元）。

中國媒體《九派新聞》報導，一對中國武漢的新人，因為經常到麥當勞約會，兩人決定在麥當勞舉辦一場特別的婚禮，這場婚禮餐點支出不到千元人民幣（約新台幣4480元），婚禮布置也僅花費百餘元人民幣，最大的開銷則落在請來造型師和攝影師共1萬多元（約新台幣4萬4800多元），總花費約在1.11萬元人民幣，兩人將自己獨一無二的「麥當勞婚禮」照片放上社群平台，引起熱議。

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在這場婚禮中，新郎將婚戒藏在薯條盒內，站在「得來速」的窗口遞給新娘，其婚紗照的背景牆也印有麥當勞標誌，麥當勞服務人員還特別穿上了節慶時節才會換上的粉紅色制服，現場還灑滿馬鈴薯和番茄。

特別的是，這場僅邀請10名好友到場的麥當勞婚禮，給賓客的菜色竟是要價98元人民幣（約新台幣439元）的「兒童套餐」。

新娘也透露，其實在麥當勞婚禮外，兩人還有另一場為長輩準備的傳統婚禮，這場傳統婚禮席開23桌，每桌加上菸酒花費則近4000元人民幣（一桌約新台幣1.8萬元），與「麥當勞婚禮」的餐點費用形成對比。

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