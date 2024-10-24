青森蘋果攻進超商 買整箱1顆只要52元

青森蘋果季來臨，今年搶進連鎖超商販售。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕青森蘋果季來臨，今年搶進連鎖超商販售，7-ELEVEN喊出整箱購買平均1顆只要52元，全家便利商店即日起也於全台店鋪販售「青森土岐蘋果」，單顆69元。

7-ELEVEN即日起於「i划算」平台限時販售來自日本青森的「蜜桃土岐蘋果」，本次引進「蜜桃土岐蘋果」系列商品，有市場罕見350公克1粒的26規超大果等禮盒。還有2入至4入禮盒或整箱等多種規格，其中最划算的規格整箱購買平均1顆只要52元，為超商通路規格最多、種類最齊全。

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7-ELEVEN將於10月27日上午10點至11點，邀請日本青森縣一般社團法人青森縣蘋果對策協議會副會長大場勉、青森蘋果小姐，一同到7-ELEVEN新城門市展開青森蘋果免費試吃活動。活動現場除了準備豐富規格的商品讓民眾選購，購買指定商品就送廚房紙巾或衛生紙一串，限量100組，送完為止。

全家便利商店即日起於全台店鋪販售「青森土岐蘋果」新鮮、便利的截切杯及單顆袋裝，兩款商品皆69元，搭配主副配優惠，最高省10元。

線上商城全家行動購也同步於線上販售青森蘋果禮盒，包含「全家」限定蘋果「青森土岐蘋果睡魔」、「日本青森土岐蘋果」…等。或是透過店鋪LINE群組「全+1社群電商」團購，購買「日本青森土岐蘋果原裝箱」10公斤特價2299元。10月30日起至11月26日購買青森蘋果系列商品，還能參加全家app集章活動，集滿5個章可獲得39元青森土崎蘋果截切盒優惠券。

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