美股泡沫倒數？3隻「妖股」超狂 最猛漲72倍

機構統計名單上，罕見出現從1美元左右低價股，在短短幾日飆升至歷史新高的「新興妖股」（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股近期在輝達帶領下再創高，而標普500徘徊於歷史最高點附近之際，不過，機構統計名單上，罕見出現從1美元左右低價股，在短短幾日飆升至歷史新高的「新興妖股」，在3檔妖股中，其中有1檔，股價竟狂飆72倍，專家表示，美股非理性狂熱投機情緒異常濃厚，顯示美股的泡沫似乎處於加速膨脹的態勢。

外媒報，分析師在對東時間週二表示，Oklo、Bright Minds Biosciences與180 Life Sciences，躍升至其證券交易平台上每週25雙交易最活躍，且最頻繁的股票和期權名單中。

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這種股價短短幾個交易日大幅飆升的「妖股」，持續吸引龐大資金，且成功進入熱門股榜單的前25名，乃非常罕見的現象，暗示泡沫之下的投機情緒極度興奮。

報導指出，Oklo在榜單上排名第8，這是1家聚焦於小型核反應爐的美國核電公司，這家由OpenAI執行長奧特曼斥巨資支持的核電初創公司，Oklo股價在過去1週飆升大約144%。

在當前以及未來很長一段時間的全球脫碳化大趨勢之下，核能這一高效且穩定的清潔能源成為亞馬遜、Goole以及微軟等科技巨頭最青睞的能源之一，這種兼具清潔、穩定與高效屬性的能源有望為他們無比龐大的數據中心提供24小時不間斷的強大電力支持。

因此，全球政治家以及科技企業們當前對於核能的支持可能比20世紀70年代以來的任何時候都要強烈。

OKLO顯然是人工智慧推動的核電復興的受益者，因為這家聚焦於反應爐的公司上週股價上漲了1倍以上。

至於Bright Minds Biosciences及180 Life Sciences，這兩家公司分別於榜單上排名第15位和第24位。

分析師表示，Bright Minds以及180 Life Sciences股價最近一直在瘋狂飆升，上週初，精神疾病類藥物開發商Bright Minds股價在短短兩個交易日內從1.08美元飆升至38.49美元。

Bright Minds股價在1個交易日內從2.49美元躍升至38美元，隨天，公司表示，「並不知道任何重大的變化」能夠解釋最近市場活動的大幅增加。隨後股價在上週五一度飆升至79.02美元，最終在當天收於47.21美元，但是即使從79美元大舉回落，截至收盤，當天的漲幅仍然高達110%。

週一，Bright Minds股價一度繼續瘋漲，漲幅一度高達33%，至62美元，此前該公司表示將與 Firefly Neuroscience 進行重大合作，進行與藥物開發研究相關的數據分析，最終，股價上漲了1.7%，但是目前的股價仍然處於歷史最高位附近，顯示出市場的投機性質資金仍然大舉湧入該股。

另，專注於生物科技領域的180 Life Sciences在戲劇性地宣佈進軍線上博奕行業後，股價從上週一的1.52美元飆升至上週二的17.75美元，該公司表示博奕業務起步之時將專注於企業對消費者模式的線上賭場業務，由於該公司長期以來一直專注於生物技術領域，因此最新方向的改變可謂意料之外。

分析師對此評論道，180 Life Sciences迅速回吐了大部分即期漲幅，但仍比前期水平足足高出大約4倍，對於該股來說，實乃歷史級別的壯舉，週二，股價收於4.69美元。

除了從3檔妖股近期漲勢來看，美股非理性狂熱投機情緒異常濃厚，顯示美股的泡沫似乎處於加速膨脹的態勢。

美銀在其最近的全球基金經理調查中亦發現，美股的「泡沫正在迅速膨脹」，部分原因是聯準會新一輪的利率寬鬆以及美國經濟“軟著陸”預期升溫，推動大量資金非理性地湧入股票市場。

美銀調查數據顯示，10月份，淨31%的基金經理表示堅持增持股票，高於上個月的淨11%比例。美銀編制的一項「牛熊指標」已經高達7.1，但尚未達到8.0水平的「超級賣出信號」。

另，美國知名經濟學家兼Rosenberg Research的創始人羅森伯格（David Rosenberg）近幾個月來一直在警告，美股可能出現崩盤。他此前曾警告美股可能會出現39%的回調，這是華爾街較為極端的預測之一，他表示多數投資者因美國經濟穩健的表現和政策利率的下調趨勢而對軟著陸感到樂觀。

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