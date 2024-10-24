看中台灣鹿茸潛力 韓商攜手養鹿協會拚明年搶進韓國市場

畜試所研究指出，台灣鹿茸萃取液抗發炎成效非常顯著，養鹿協會和鹿產品合作社開發許多鹿茸保健食品，盼可打進更多通路。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣鹿茸取自台灣特有亞種的水鹿，不僅養殖過程品質好，台大教紹陳明汝更研究指出，台灣水鹿鹿茸比國外鹿茸有更好的免疫調節力，過去鹿茸多在養鹿人家販售，為擴展產品通路，中華民國養鹿協會、中華民國鹿產品運銷合作社將和民間合作，拚明年拓台灣通路與韓國市場。

台紐經濟合作協定將於明年全面生效，該國鹿茸將可0關稅輸入並取消配額限制，生產成本僅台灣5成的紐國便宜鹿茸將壓境，為因應挑戰，養鹿協會和中華民國鹿產品運銷合作社近年開發出許多老少咸宜又美味的機能性食品，如鹿茸大棗飲，含有豐富鈣質的鹿茸機能性果凍，並推出鹿茸藥膳調理包等，還有各種有珍貴鹿茸成分的化妝保養品。

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畜試所則研究指出，台灣鹿茸萃取液有顯著抗發炎反應，還可快速修復傷口；養鹿協會和合作社推使用台灣鹿茸製作的產品雖好，中華民國鹿產品運銷合作社主席林成璋表示，但過去因為通路有限，在市場能見度不高，但希望可打進更多通路，讓更多人知道台灣鹿茸的好。

養鹿協會與合作社現在終於盼到契機，來自韓國、曾擔任貢茶公司總經理的吳潤澤表示，韓國自己也有鹿茸產品，他因偶然機會接觸到養鹿合作社產品，一接觸就對台灣鹿茸產品驚為天人，認為台灣鹿茸在保健產品的市場非常具潛力，他成立的艾特勒斯公司將協助合作社與協會推廣台灣鹿茸產品，將拓展台灣通路，另因他本身也有韓商背景，並協助產品進軍同樣對鹿茸熟悉的韓國等市場。

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