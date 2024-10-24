輝達投資泰國降低對中依賴 黃仁勳年底訪曼谷

外媒報導，輝達（NVIDIA）宣布計畫擴大在泰國的投資，進一步減少對中國市場的依賴。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，全球領先的圖形處理器（GPU）大廠輝達（NVIDIA）宣布計畫擴大在泰國的投資，進一步減少對中國市場的依賴，並推動人工智慧（AI）技術的發展。泰國商務部長皮猜（Pichai Naripthaphan）證實，輝達執行長黃仁勳將於12月親自訪問曼谷，揭曉具體的投資計畫。

根據《彭博》報導，輝達執行長黃仁勳12月將訪問曼谷，屆時將宣布投資泰國的計畫。雖然尚未披露投資規模和細節，但泰國商務部長Pichai Naripthaphan暗示，輝達的參與可能會引發全球科技企業進一步投資泰國，特別是與AI和元件製造相關的領域。

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輝達執行長黃仁勳預計將於12月親自訪問曼谷，揭曉具體的投資計畫。（資料照，歐新社）

《彭博》指出，對泰國來說，輝達的投資正值關鍵時刻。因為泰國正努力追趕馬來西亞和新加坡等區域競爭對手。報導提到，對AI和科技基礎設施的新投資將能有效幫助推動經濟成長。泰國在過去10年來由於政治的不穩定，經濟成長一直難以超過2%。

到了2024年，外商投資承諾金額顯著增加，特別是資料中心和印刷電路板企業。官方數據，這些投資承諾今年前9個月就比2023年同期成長42%，達7225億泰銖（約新台幣6759億元）。

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