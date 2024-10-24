澄清社群媒體不實訊息！股神巴菲特不挺賀錦麗與川普

「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）週三在其官網發布聲明，表明將不會在 2024 年美國總統大選中，公開支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）或前總統川普（Donald Trump）任何一位候選人。

巴菲特是全球最富有的投資者之一，過去曾多次公開支持民主黨總統候選人，包括 2016 年的希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）以及 2008 年和 2012 年的歐巴馬（Barack Obama）。 然而，他於 2020 年大選時並未表態支持任何候選人。這次他再次選擇不公開表態支持任何一位候選人，也讓外界對這場選情更加關注。

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《紐約郵報》報導，巴菲特在官網發布的聲明中，特別澄清了網路上流傳的關於他「背書投資產品和支持特定政治候選人」的不實訊息。 這份簡短的聲明指出，由於社群媒體的盛行，網路流傳許多關於他背書投資產品和政治人物的不實訊息，因此他必須鄭重澄清，他目前和未來都不會公開支持任何投資產品或政治候選人。

94 歲的巴菲特，以「奧馬哈先知」（Oracle of Omaha）聞名，是美國歷史上最成功和最具影響力的投資者之一。 根據《富比士》（Forbes）即時數據，他的身價估計近 1450 億美元（約新台幣4.64兆元），在全球富豪榜上排名第六。

巴菲特的這項決定，正值另一位億萬富翁比爾蓋茲（Bill Gates）捐贈 5000 萬美元（約新台幣16億元）給支持賀錦麗的政治團體之際。《紐約時報》報導，根據《富比士》統計，共有 81 位億萬富翁支持賀錦麗的競選，而川普則獲得 50 位億萬富翁的支持，其中最知名的就是特斯拉和 SpaceX 的執行長馬斯克（Elon Musk）。

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