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三星Exynos晶片難產 傳S25全線搭載高通晶片、台積3奈米打造

2024/10/24 15:30

外傳，三星Galaxy S25全線搭載高通旗艦晶片-驍龍8 Elite，這款晶片由台積電3奈米打造。（美聯社）外傳，三星Galaxy S25全線搭載高通旗艦晶片-驍龍8 Elite，這款晶片由台積電3奈米打造。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星3奈米製程不穩定且良率過低，導致自家Exynos 2500難產，傳出三星Galaxy S25全線搭載高通旗艦晶片-驍龍8 Elite（Snapdragon 8 Elite），這款晶片由台積電3奈米製程打造。

綜合外媒報導，由於三星3奈米良率不佳，S25系列本想搭載自家Exynos處理器的期待落空，須使用高通晶片，凸顯三星努力多年的自研晶片業務受挫。

根據知名爆料者 Ice Universe指出，三星最新旗艦機Galaxy S25系列將搭載高通旗艦晶片-驍龍8 Elite。而且，聯發科天璣9400 晶片不會用於Galaxy S25。

報導指出，雖然三星 Exynos 2500 被認為比上一代性能更為提升，但三星無法製造足夠的晶片來通過品質測試，因此最終不得不放棄。鑑於高通驍龍8 Elite晶片因速度極快並提供卓越的性能和效率而享有盛譽，用戶可能會感到滿意。

根據高通介紹，最新5G旗艦晶片驍龍8 Elite，搭載全球速度最快的行動CPU，以台積電（2330）3奈米先進製程生產。此款晶片與聯發科日前發表的天璣9400將在市場對決，不僅同挹注台積電3奈米產能，兩大廠也將在市場一較高下。

高通指出，驍龍8 Elite客戶包括華碩、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、紅魔、紅米、realme、三星、vivo、小米和中興通訊等14家OEM廠商與智慧型手機品牌，都將在未來幾週內推出搭載驍龍 8 Elite的裝置。

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