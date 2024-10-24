國發會主委劉鏡清：女性找不到理想結婚對象是少子化主因

國發會主委劉鏡清表示，調查發現，許多女性不生小孩的主要原因是「沒有找到理想的結婚對象」。

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會上週公布最新人口推估，少子化、高齡化問題比預期更嚴峻，國發會主委劉鏡清今天表示，調查發現，許多女性不生小孩的主要原因是「沒有找到理想的結婚對象」。

劉鏡清今出席立法院經濟委員會進行「我國少子女化現況及對策計畫成效，暨我國與亞鄰國家之留才攬才政策競爭力比較」專題報告並備質詢。

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國發會指出，未來台灣總人口將從2024年的2340萬人，減少至2070年的1497萬人，減少844萬人。多位立委關心少子化問題持續惡化，劉鏡清也坦言，少子化問題真的很嚴重，未來將衝擊繳稅以及勞動力人口，消費力道將會降低。

劉鏡清指出，台灣現在結婚率低、生育時間延後，目前政府將針對「想生、但有困難的」提供不孕症相關補助、凍卵等；另外調查也發現，許多女性不生小孩的原因主要是「沒有找到理想的結婚對象」，他也透露，預計將提出新法案，讓單身婦女可做人工受孕。

此外，劉鏡清提到，教養小孩壓力大，以及背負照顧父母的責任，也是少子化的原因，因此未來研議結婚可以優先住到社宅，以及舒緩照顧父母壓力等政策邁進。

劉鏡清表示，政府對於人口議題已經開了多次小型會議，提出「少子化對策計畫」，也由政委陳時中邀集相關部會，召開大型跨部會會議，盤點所有政策內容，希望可以改善。

劉鏡清指出，目前政策是0到6歲國家一起養，每月補助金額為7000元至1萬3500元；兩週前政府內部有在討論是否增加補助，增加的費用可能需要500億至1000億元以上，但目前沒有辦法找到財源。他希望編列特別預算解決人口問題，但目前還沒有定論。

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