華為產品出現台積電晶片？行政院：台灣會確保國際供應鏈的安全與韌性

《彭博》報導，台積電本月發現供應給某客戶的一顆晶片最終卻出現在中國華為的產品，10月中旬已暫停向該客戶發貨，同時通知美國與台灣政府，展開進一步調查。對於是否影響台灣在民主供應鏈的角色？行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，台灣會持續與國際合作，確保國際供應鏈的安全與韌性。 （行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕《彭博》報導，台積電本月發現供應給某客戶的一顆晶片最終卻出現在中國華為的產品，10月中旬已暫停向該客戶發貨，同時通知美國與台灣政府，展開進一步調查。對於是否影響台灣在民主供應鏈的角色？行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，台灣會持續與國際合作，確保國際供應鏈的安全與韌性。

近期外媒頻頻報導，美國商務部正在調查台積電是否違反美國出口管制，為華為生產AI（人工智慧）或智慧手機晶片。台積電強調，公司並沒有成為任何調查的對象，自2020年9月中旬起已不再對華為出貨，一旦發現任何可疑的情形，台積電都會迅速採取行動，以確保合法。

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對此，行政院發言人李慧芝表示，經濟部與相關產業在國際出口管制上是有密切的訊息分享與合作機制，對於媒體報導的特定個案，台積電有公開說明該公司的法遵作為，台灣會持續跟國際合作，確保國際供應鏈的安全與韌性。

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