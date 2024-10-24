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張善政籲改善電網 否則北部發很多電送不出去

2024/10/24 14:23

桃園市長張善政表示，桃園電力可自給自足，呼籲改善電網。（記者謝武雄攝）桃園市長張善政表示，桃園電力可自給自足，呼籲改善電網。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕根據「台灣區電機電子工業同業公會」報告，桃園市的電力自給率達137.7%，位列6都第2名，即桃園市內發電能量可滿足自身用電需求，桃園市長張善政今受訪時表示，先前台電說北部缺電，南電無法北送是誤導，期待台電電網改善能加把勁，否則北部發很多電送不出去，自己用不到，這是很諷刺的問題。

張善政說，最近「台灣區電機電子工業同業公會」數字非常清楚，桃園電力自給率是137.7％，先前台電說北部缺電，南電沒辦法北送，這句話是誤導，昨天又說是電網問題，他覺得台電這麼多年努力砸錢改善電網，所以應該是有救的，期待台電電網改善能積極加把勁，北部供電能趕上來是好事，但祈禱不要發生北部發很多電送不出去，自己也用不到，這才是諷刺的問題。

張善政說，過去資訊有誤導的可能，桃園不是缺電，是電網送不出去，但他要問台電在桃園發了這麼多電，桃園自己用不到，送到其他縣市的電網，難道就沒有問題嗎？台電應該趕快積極建設。

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