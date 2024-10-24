復工無望！波音員工拒加薪協議「繼續罷工」 季度慘虧逾60億美元

波音勞工23日投票拒絕之前工會與資方同意的加薪協議，將繼續進行已進入第6週的罷工。（資料照，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國飛機製造商波音（Boeing）上季大虧逾60億美元（約新台幣1899億元）、且預期明年將繼續燒錢之際，波音勞工23日投票拒絕之前工會與資方同意的加薪協議，將繼續進行已進入第6週的罷工，勢必將加重波音的財務與信評困境。

根據《路透》報導，代表波音約3.3萬名罷工勞工的國際技師與航太勞工協會（IAMAW）23日表示，投票結果顯示，約64%成員反對工會與資方上週達成、未來4年加薪35%的協議，協會表示「我們繼續罷工」，「我們的成員理應獲得更多，也已大聲發聲」。波音工會表示，準備立刻和波音恢復協商。

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這次投票讓波音恢復生產的努力遭遇挫敗。從波音技師9月13日發動罷工以來，波音已被迫停產737、767及777飛機，財務壓力日漸加重。

波音同日稍早公布財報指出，第3季虧損61.7億美元（約新台幣1974.4億元），每股淨損9.97美元，幾乎比去年同期多3倍，且是2020年來最大虧損，營收年減1%至178.4億美元（約新台幣5646億元）。

波音同日稍早公布財報指出，第3季虧損61.7億美元（約新台幣元）。（資料照，法新社）

波音上季自由現金流為負20億美元（約新台幣633億元），使今年1-9月消耗的現金達到100億美元（約新台幣3165億元），截至上季手握105億美元（約新台幣3323億元）的現金和可出售證券，僅略高於營運所需的門檻，目前「正積極管理流動性」。財務長威斯特（Brian West）預期，明年全年將繼續動用手上現金，自由現金流要到明年稍後才會轉正。

執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）表示，若工會表決停止罷工，也需要時間重啟生產，也還不清楚波音能多快達成每月生產38架737客機的目標。如今工會否決加薪提議，時間勢必會再往後延。

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