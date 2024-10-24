Blackwell AI晶片缺陷延後出貨？SK海力士執行長「這麼說」

SK海力士執行長郭魯正表示，HBM3E 12H，從發貨到供應，一切都按計劃計進行，間接否認輝達Blackwell出貨延遲傳言。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外傳輝達因Blackwell AI晶片設計缺陷，恐導致發貨延遲，不過，輝達HBM最大供應商SK海力士執行長郭魯正（Kwak Noh-jung）則親自回應表示，最新一代高頻寬記憶體HBM3E 12H，從發貨到供應，一切都按計劃計進行，間接否認輝達Blackwell出貨延遲傳言。

外媒報導，郭魯正在首爾舉行的行業活動間隙回答記者有關HBM3E 12H生產狀況的問題時表示，HBM3E 12H生產，從發貨到供應的一切都將按計劃進行。

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由於輝達是SK海力士HBM晶片最大客戶，在8月時遭爆因即將推出Blackwell，因AI晶片有缺陷，可能會推遲發布，而郭魯正的回應，間接否認Blackwell發貨延遲，與HBM3E 12H晶片面臨良率問題的傳言。

另對於最近記憶體晶片DRAM和NAND價格下跌的問題，郭魯正預計，明年對這些與人工智慧相關的晶片的需求將穩定，但對於其他晶片來說，仍有待觀察。

關於晶片市場的現狀，郭魯正說，個人電腦和記憶體的成長正在放緩，但由於人工智慧的蓬勃發展，預計明年這些市場也會略有改善。

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