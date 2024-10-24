晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國零食在日本被驗出禁用添加物！公司回應卻讓網友都傻了

2024/10/24 14:13

中國食品大廠衛龍食品生產的「親嘴燒」辣條產品，在日本被驗出禁用添加物TBHQ，（圖擷取自衛龍官網）中國食品大廠衛龍食品生產的「親嘴燒」辣條產品，在日本被驗出禁用添加物TBHQ，（圖擷取自衛龍官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國食品大廠衛龍食品，旗下有魔芋爽、香辣豆皮等辣條產品，被中國媒體稱為「辣條一哥」，但衛龍生產的「親嘴燒」辣條產品，最近在日本被檢測出，含有日本禁用的食品添加物「TBHQ」（特丁基對苯二酚），而被日本政府要求回收，此事傳回中國後，衛龍對此事回應，表示是「國家之間的標準不同」，產品符合中國標準，消費者可放心食用，但衛龍的說法引發中國網友輿論熱議，有人就不滿的說：「給中國國內的產品就不能也按高點標準嗎？」

綜合中國媒體報導，根據日本厚生勞動省的召回公告，這次被召回的衛龍「親嘴燒」產品共有90箱，總重量達43.2公斤，召回原因是該產品被檢測出，在日本法規內不允許使用的食品添加劑TBHQ，含量為0.005g/kg，另一個原因則是產品的賞味期限記載不完整。

消息傳回中國後，衛龍出面回應，表示是國家之間的標準不同，產品符合中國標準，安全合規，消費者可放心使用。對於「親嘴燒」後續能否在日本售賣的問題，衛龍表示，按照日本標準，調整配方後就可以。

但同樣的食品不符合日本標準，卻符合中國標準，使其迅速引發了中國網友的輿論和關注，不少人批評：「為了日本人就可以費時費力改配方，為什麼之前就不改良？」，但也有中國網友認為「怪不得衛龍，就自己的標準低。」

根據國際癌症研究機構的分類，TBHQ被歸為「可能對人類致癌」的級別。相關論文指出，長期接觸高劑量的TBHQ，會對人體健康造成危害，包含致癌。歐盟部分國家與日本均要求食品中不得檢出TBHQ，不過中國卻是允許在規定份量內，使用TBHQ當作食品抗氧化劑，日本則是會使用維生素E當作食品抗氧化劑，但維生素E的價格就比TBHQ貴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財