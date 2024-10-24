中國零食在日本被驗出禁用添加物！公司回應卻讓網友都傻了

中國食品大廠衛龍食品生產的「親嘴燒」辣條產品，在日本被驗出禁用添加物TBHQ，（圖擷取自衛龍官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國食品大廠衛龍食品，旗下有魔芋爽、香辣豆皮等辣條產品，被中國媒體稱為「辣條一哥」，但衛龍生產的「親嘴燒」辣條產品，最近在日本被檢測出，含有日本禁用的食品添加物「TBHQ」（特丁基對苯二酚），而被日本政府要求回收，此事傳回中國後，衛龍對此事回應，表示是「國家之間的標準不同」，產品符合中國標準，消費者可放心食用，但衛龍的說法引發中國網友輿論熱議，有人就不滿的說：「給中國國內的產品就不能也按高點標準嗎？」

綜合中國媒體報導，根據日本厚生勞動省的召回公告，這次被召回的衛龍「親嘴燒」產品共有90箱，總重量達43.2公斤，召回原因是該產品被檢測出，在日本法規內不允許使用的食品添加劑TBHQ，含量為0.005g/kg，另一個原因則是產品的賞味期限記載不完整。

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消息傳回中國後，衛龍出面回應，表示是國家之間的標準不同，產品符合中國標準，安全合規，消費者可放心使用。對於「親嘴燒」後續能否在日本售賣的問題，衛龍表示，按照日本標準，調整配方後就可以。

但同樣的食品不符合日本標準，卻符合中國標準，使其迅速引發了中國網友的輿論和關注，不少人批評：「為了日本人就可以費時費力改配方，為什麼之前就不改良？」，但也有中國網友認為「怪不得衛龍，就自己的標準低。」

根據國際癌症研究機構的分類，TBHQ被歸為「可能對人類致癌」的級別。相關論文指出，長期接觸高劑量的TBHQ，會對人體健康造成危害，包含致癌。歐盟部分國家與日本均要求食品中不得檢出TBHQ，不過中國卻是允許在規定份量內，使用TBHQ當作食品抗氧化劑，日本則是會使用維生素E當作食品抗氧化劑，但維生素E的價格就比TBHQ貴。

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