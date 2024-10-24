滿足中國人虛榮心！黃金太貴買不起 「金包銀」爆紅年輕人搶買

今年國際黃金價格屢創新高，中國純金產品的平價版「金包銀」，火速竄紅整個中國，（示意圖，彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年國際黃金價格屢創新高，但由於價格太貴，中國純金產品的平價版「金包銀」，竟火速竄紅整個中國，銷量相當驚人。1電商老闆透露，因為現在金價太高，「金包銀」產品恰好能滿足某些人的虛榮心，目前主要是年輕人買的比較多。

「金包銀」產品在中國因做為純金替代品受到關注。何謂「金包銀」產品？根據中媒解釋，指的是在銀製產品的表面上覆蓋一層薄薄的黃金，使其外觀呈現出與純金相似的黃色，但其含金量遠低於純金，並不是真正的純金產品，價格也相對便宜。

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中國《三湘都市報》記者發現，在黃金價格猛烈上漲、金飾銷量下降的情況下，作為黃金飾品的平價替代款「金包銀」產品火速串紅，一些原本只經營純金產品的店家也開始販賣「金包銀」產品。

根據《三湘都市報》記者在「小紅書」上搜尋關鍵字發現，跟「金包銀」產品有關的文章相當多，「僅需同款金手鐲的10分之1的價格」、「不變色，包回收」、「附證書，支持檢測」等吸引人的行銷話術，配上各式各樣金包銀飾品的實體圖片，使得許多消費者在貼文下留言尋求購買方式。

根據報導指出，過去「金包銀」產品給消費者留下假貨印象，因此會購買的消費者並不多，但隨著國際金價不斷上漲，「金包銀」產品變得相當搶手。

根據文章指出，現今中國人不管過年、結婚、過節，考慮到「三金」、「五金」的壓力，會選擇購買「金包銀」產品撐場面、走過場，不需要了還能回收。

中國1位金包銀電商老闆透露，因為現在金價太高，「金包銀」產品剛好能滿足某些人的虛榮心，還能常換款式，因此目前主要是年輕人買的比較多。

根據《濟寧新聞網》記者了解，「金包銀」產品零售的利潤率，最高可達35%。受訪業界人士則指出，目前「金包銀」產品價格混亂，就目前行情來看，金包銀生意應該還能「熱銷」一段時間。

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