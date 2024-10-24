晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

滿足中國人虛榮心！黃金太貴買不起 「金包銀」爆紅年輕人搶買

2024/10/24 14:42

今年國際黃金價格屢創新高，中國純金產品的平價版「金包銀」，火速竄紅整個中國，（示意圖，彭博資料照）今年國際黃金價格屢創新高，中國純金產品的平價版「金包銀」，火速竄紅整個中國，（示意圖，彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年國際黃金價格屢創新高，但由於價格太貴，中國純金產品的平價版「金包銀」，竟火速竄紅整個中國，銷量相當驚人。1電商老闆透露，因為現在金價太高，「金包銀」產品恰好能滿足某些人的虛榮心，目前主要是年輕人買的比較多。

「金包銀」產品在中國因做為純金替代品受到關注。何謂「金包銀」產品？根據中媒解釋，指的是在銀製產品的表面上覆蓋一層薄薄的黃金，使其外觀呈現出與純金相似的黃色，但其含金量遠低於純金，並不是真正的純金產品，價格也相對便宜。

中國《三湘都市報》記者發現，在黃金價格猛烈上漲、金飾銷量下降的情況下，作為黃金飾品的平價替代款「金包銀」產品火速串紅，一些原本只經營純金產品的店家也開始販賣「金包銀」產品。

根據《三湘都市報》記者在「小紅書」上搜尋關鍵字發現，跟「金包銀」產品有關的文章相當多，「僅需同款金手鐲的10分之1的價格」、「不變色，包回收」、「附證書，支持檢測」等吸引人的行銷話術，配上各式各樣金包銀飾品的實體圖片，使得許多消費者在貼文下留言尋求購買方式。

根據報導指出，過去「金包銀」產品給消費者留下假貨印象，因此會購買的消費者並不多，但隨著國際金價不斷上漲，「金包銀」產品變得相當搶手。

根據文章指出，現今中國人不管過年、結婚、過節，考慮到「三金」、「五金」的壓力，會選擇購買「金包銀」產品撐場面、走過場，不需要了還能回收。

中國1位金包銀電商老闆透露，因為現在金價太高，「金包銀」產品剛好能滿足某些人的虛榮心，還能常換款式，因此目前主要是年輕人買的比較多。

根據《濟寧新聞網》記者了解，「金包銀」產品零售的利潤率，最高可達35%。受訪業界人士則指出，目前「金包銀」產品價格混亂，就目前行情來看，金包銀生意應該還能「熱銷」一段時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財