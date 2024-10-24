日圓破153後反彈！新台幣量縮走揚，暫收32.05元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕日圓貶破153兑1美元、創近3個月低點後，出現反彈，新台幣兌美元匯率也隨亞幣走揚，早盤最高升抵32.04元，中午暫時收在32.05元、升值3.8分，台北外匯經紀公司成交量4.76億美元，市場觀望氣氛轉濃。

近期美元指數隨美債殖利率飆升而走揚，加上日本新首相石破茂指出，不希望太快重啟升息腳步，日圓上週貶破150大關後，本週持續探底，不過就在日央總裁植田和男暗示日央將持續升息後，日圓先是貶至153.185，創下7月31日以來最低，今日出現一波反彈，目前回到152.408，加上美元短線漲多獲利回吐賣壓出籠，也讓亞幣暫時鬆口氣。

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新台幣匯價今早以32.06元、升值2.8分開出，最高升抵32.04元；台股則是開高走低，跌點一度逾百點。

據外電報導，日本央行總裁植田和男23日在華盛頓參加國際貨幣基金（IMF）年會時說：「我在思考未來正常化的總規模應該是多少，以及要如何在各個時間段最合理地分配升息。」外界解讀，植田和男的談話暗示日央將持續升息，只是時機問題。

外匯交易員指出，美元近期走勢偏強，除市場認為美國經濟具韌性，聯準會降息幅度將趨緩外，隨美國總統大選逼近，川普、賀錦麗民調膠著也導致金融市場動盪劇烈。

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