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台灣可售南非幣基金達2286億 立委要求金管會提高「風險權數」

2024/10/24 11:35

立委郭國文今天質詢點名南非政治風險增加，要求金管會應該提升南非幣計價商品風險權數。（記者王孟倫攝）立委郭國文今天質詢點名南非政治風險增加，要求金管會應該提升南非幣計價商品風險權數。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕南非政府日前要求我駐該國代表處在10月底前遷出首都，引發軒然大波！民進黨立委郭國文今（24日）質詢金管會直言，「台灣為南非幣大量持有國」，我國核備可銷售南非幣計價基金共有379檔，存量規模有2286億元新台幣，他要求隨著南非政治風險增加，台灣應提升商品風險權數。

立院財委會今天邀請金管會、國發會等相關部會，專題報告「政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心之具體作為」。

郭國文質詢指出，南非政府疑似遭中國政府施壓，要求我駐館遷出首都，但是，我國是南非幣大量持有國，初步統計，已核備可銷售的南非幣計價基金就有379檔、2286億；若加上投資型保單、壽險投資，保守估計大概有4千億元。

郭國文提醒，我們過去有俄羅斯公債教訓，壽險業大量持有導致違約風險，而金融市場包含「市場風險」與「政治風險」，希望金管會提升南非幣計價商品的風險權數。

「南非的情況與俄羅斯並不相同」，金管會主委彭金隆回應，當初俄羅斯公債是因為受到國際制裁，結果，出現資金無法匯回等；至於南非屬於個案，是針對我國代表處遷館。金管會已經進行清查我國基金部位、壽險業對南非的曝險，並緊盯各項風險。

郭國文要求，金管會必須對南非的政治風險有所作為，彭金隆也當場強調將持續密切關注。

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