對習近平心灰意冷 華爾街日報：逾8兆資金逃離中國

《華爾街日報》報導，過去1年中國有錢人累計向境外非法轉移了逾2500億美元資金，顯示他們對習近平統治下的中國經濟發展道路越來越沒有信心。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，儘管中國監管機構嚴格監控民眾每年的購匯上限，在房地產市場崩盤和經濟前景的不確定性下，許多有錢人想方設法尋找更安全的海外地點存放財富，包括購買海外拍賣的藝術品或設立加密貨幣錢包等，過去1年，中國的有錢人向境外非法轉移高達2540億美元（台幣8.14兆元）資金，顯示他們對中國經濟未來發展越來越沒信心。

報導說，將財富轉移出中國並非易事，因中國有嚴格的資本管制，個人每年購匯上限為5萬美元，違反者可能面臨巨額罰款甚至牢獄之災。但中國有錢人仍想方設法把錢轉移出中國。

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《華爾街日報》和經濟學家的數據分析顯示，過去幾年中國資本外逃規模似乎令2015年和2016年相形見絀，當時的中國正遭遇著上一輪房地產市場低迷，引發了以美元計價的最大的一波資本外流。

《華爾街日報》的統計顯示，在截至今年6月底的過去1年，可能有多達2540億美元（台幣8.14兆元）的資金非法流出中國，超過了近10年前的那波資本外逃，當時的資金外流曾引發外界對中國可能爆發金融危機的擔憂。

但對這類資本外流的估計並不精確，一些沒有被統計在內的資金，可能包括滯留在海外的出口收入，這些資金沒有被帶回中國，而是留在海外享受更高的存款利率和投資機會。

即便如此，這種現象對北京當局來說仍值得擔憂。在中國官員專注於嚴格管理人民幣匯率之際，資本外流加大了人民幣的壓力。大批資本外逃也凸顯出一個事實，那些有資源，有財力，能把資金帶出國門的人，對中國經濟的發展道路越來越沒有信心。

為了繞開政府管制，中國民眾使用各種老辦法，例如將貴重物品運往海外，或是為進口商品支付過高的價格，這些辦法屢試不爽，但依然要冒風險。還有一些人想出了新點子，例如將裝載著加密貨幣的電腦硬碟運往其他司法館轄區，並在那裡兌換成現金。

報導說，造成資金外流的原因包括武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，政府對民營部門的打擊，以及擔心中國的高速成長時代已經結束，中國與美國為首的西方世界緊張關係升高等。

儘管中國試圖嚴懲違法從事外匯買賣者，包括處以涉案金額一半以上的罰款，還可能對其提起刑事指控，但研究公司Exante Data的高級策略師拉斯穆森（Martin L. Rasmussen）表示，資本外流仍在發生，這說明中國國內投資機會稀缺，為了獲得更好的回報，人們不惜鋌而走險。

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