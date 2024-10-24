3缺問題未解 外媒曝亞馬遜「殭屍」資料中心警訊

「電力短缺」是亞馬遜建置資料中心計畫中，最頭痛的問題。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的雲端供應商亞馬遜（Amazon）規劃在10年內投資超過千億美元打造資料中心，但現今市場傳出，亞馬遜遇到廣泛的挑戰。《BusinessInsider》報導，亞馬遜建置資料中心的速度減緩，面臨電力、水和勞動力等3缺問題，亞馬遜「殭屍」資料中心是對整個人工智慧產業的警告。

所謂的「殭屍」資料中心，是部分亞馬遜員工在接受《BusinessInsider》採訪時，談到電力供應問題時使用的術語。知情人士稱，這些設施在內部也被描述為「運行受阻」，因為當資料中心無法獲得足夠的電力來運行時，它們有時會處於閒置狀態。

請繼續往下閱讀...

《BusinessInsider》指出，亞馬遜這些資料中心處於閒置狀態，以及建置資料中心的速度趨緩，主要原因是可用於支援這些服務的電力、水和勞動力面臨挑戰。

報導指出，電力短缺一直是亞馬遜的主要擔憂。為解決電力短缺問題，亞馬遜正在對資料中心容量進行巨額投資，包括核能的使用。

根據5月1份內部文件，亞馬遜在美國俄勒岡州、俄亥俄州和北維吉尼亞州遇到了供電問題。其中，亞馬遜位於波特蘭的公用事業合作夥伴PacifiCorp，預計到2030年將出現電力短缺和發電限制。

對於「3缺」問題，紅杉資本普通合夥人戴維·卡恩 （David Cahn） 認為，整個行業的資料中心都會出現延誤，不是只有亞馬遜會發生。

波士頓顧問集團表示，預計到2030年，美國資料中心的電力消耗將增加兩倍，其中大部分用於為生成型人工智慧提供電力。伯恩斯坦研究公司估計，如果不採取行動，在2年內，人工智慧資料中心的電力需求恐超過供應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法