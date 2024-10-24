晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

3缺問題未解 外媒曝亞馬遜「殭屍」資料中心警訊

2024/10/24 16:12

「電力短缺」是亞馬遜建置資料中心計畫中，最頭痛的問題。（法新社）「電力短缺」是亞馬遜建置資料中心計畫中，最頭痛的問題。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的雲端供應商亞馬遜（Amazon）規劃在10年內投資超過千億美元打造資料中心，但現今市場傳出，亞馬遜遇到廣泛的挑戰。《BusinessInsider》報導，亞馬遜建置資料中心的速度減緩，面臨電力、水和勞動力等3缺問題，亞馬遜「殭屍」資料中心是對整個人工智慧產業的警告。

所謂的「殭屍」資料中心，是部分亞馬遜員工在接受《BusinessInsider》採訪時，談到電力供應問題時使用的術語。知情人士稱，這些設施在內部也被描述為「運行受阻」，因為當資料中心無法獲得足夠的電力來運行時，它們有時會處於閒置狀態。

《BusinessInsider》指出，亞馬遜這些資料中心處於閒置狀態，以及建置資料中心的速度趨緩，主要原因是可用於支援這些服務的電力、水和勞動力面臨挑戰。

報導指出，電力短缺一直是亞馬遜的主要擔憂。為解決電力短缺問題，亞馬遜正在對資料中心容量進行巨額投資，包括核能的使用。

根據5月1份內部文件，亞馬遜在美國俄勒岡州、俄亥俄州和北維吉尼亞州遇到了供電問題。其中，亞馬遜位於波特蘭的公用事業合作夥伴PacifiCorp，預計到2030年將出現電力短缺和發電限制。

對於「3缺」問題，紅杉資本普通合夥人戴維·卡恩 （David Cahn） 認為，整個行業的資料中心都會出現延誤，不是只有亞馬遜會發生。

波士頓顧問集團表示，預計到2030年，美國資料中心的電力消耗將增加兩倍，其中大部分用於為生成型人工智慧提供電力。伯恩斯坦研究公司估計，如果不採取行動，在2年內，人工智慧資料中心的電力需求恐超過供應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財