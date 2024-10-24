「巴菲特指標」觸及200％ ! 花旗示警 : 做多標普500曝險已高

分析師指出，目前標普500指數多頭部位處於 2023年中期以來最高水準。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Barchart.com昨（23日）在社交平台X指出，「股神」巴菲特（Warren Buffett）最青睞的市場指標已觸及200%，超越網路泡沫及全球金融海嘯時期。花旗（Citi）示警，隨著做多標普 500 曝險已高，市場正浮現股市可能暴跌的警訊。

今年迄今，標普500指數已大漲21.54%。花旗分析師出具最新報告指出，現今做多標普500的部位已攀升至2023年中以來新高，當時該指數在接下來3個月拉回超過10%。

請繼續往下閱讀...

花旗指出，美國經濟有機會軟著陸、加上企業至今公布的第三季財報表現良好，是投資人變得如此樂觀的原因。目前美國股市的多頭動能還在延續，其中標普500指數做多部位持續增加，已突破3年高點。

花旗雖未建議投資人開始降低曝險，僅每當市場漲得這麼多時，風險確實都會增加。

花旗還指出，儘管做多標普500的部位攀升，投資人的曝險並不像2023年中那麼多。反觀投資人對納斯達克的信心仍然較低，淨部位為中性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法