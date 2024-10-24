台股收盤》台積電只演半場 指數收跌142點失守23200點

電金傳齊跌，指數收跌142點失守23200點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週三全面下跌，不過，台股週四在台積電（2330）開盤上漲10元，以1070元開出，指數開盤漲111.88點，以23446.64點開出，不過，在金融與傳產股普遍走弱下，指數紅翻黑，午盤過後，隨著台積電在賣單釋出，股價回到平盤，指數跌幅擴大，終場指數跌142.24點，收23192.52點，成交量3657億元。

前10大成交額一片慘綠，台積電股價開高收低，終場以平盤1060元作收，成交量405.76億元，排名第1；鴻海跌4.5元，收211.5元，成交額166.03億元，排名第2；廣達跌12元，收305元，成交額119.41億元，排名第3；聯鈞跌22.5元，收229元，成交額96.14億元，排名第4；鴻準漲1.5元，收69.8元，成交額84.16億元，排名第5。

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奇鋐跌30元，收656元，成交額71.2億元，排名第6；晟銘電跌5.5元，收157.5元，成交額70.33億元，排名第7；聯發科跌30元，收1270元，成交額57.41億元，排名第8；欣興跌6元，收161.5元，成交額54.63億元，排名第9；光聖跌18元，收504元，成交額52.24億元，排名第10。

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