新淘金時代來臨 ! 經濟學人 : 黃金上漲的背後推手是「這群人」

金融關切和地緣政治震動結合產生巨大影響，推動這一波金價不斷刷新高。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年黃金價格漲勢兇猛，不斷刷出新高價。《經濟學人》指出，金融恐慌和地緣政治動盪正共同對金價產生巨大影響，近期黃金上漲的背後推手，可能是市場投資最謹慎保守的一族群「央行的儲備管理者」。

文章指出，黃金在央行儲備中的佔比數十年來一直在下降，從1970年接近40%降至2008年的僅6%。但最近佔比卻穩定上升，去年已達到11%，為20多年來的最高水準。

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通貨膨脹的復甦和戰爭恐懼激發了消費者的熱情，隨著金融碎片化的加劇，多國央行開始參與其中。但與投資ETF不同，央行主要累積實體黃金，並確保保存在手邊，因為金融資產具有被沒收的風險，海外持有的黃金也一樣。

例如，英國政府拒絕將數十噸黃金送還委內瑞拉。

根據產業組織世界黃金協會的數據，自2022年初以來，中國、土耳其和印度的貨幣當局分別購買了316噸、198噸和95噸黃金。

新加坡金融管理局自2022年初以來已累積了75噸黃金。同一時期，波蘭國家銀行也增加了167噸黃金儲備，作為將20%儲備保留在黃金中。寮國則在首都開設了一家鍍金的金庫銀行。

英仕曼資產管理公司進行主權投資人調查顯示，51家央行中，沒有1家預期在未來三年減少其黃金配置，反倒是37%預計會增加。

另有56%的央行官員認為，在經濟不穩定時期，央行可利用黃金儲備來抑制貨幣貶值，維持貨幣的購買力。70%的人視為對抗通膨的對沖工具。

除了央行，市場投資人也湧入黃金市場。這股黃金熱潮蔓延到了市場意想不到的地方，包括Costco也在銷售架上擺上金條，南韓的連鎖便利商店也放置黃金販賣機。

經濟學人指出，世界進入了一個新的「黃金時代」。

但，其實專業投資者通常對貴金屬是不屑一顧，主要原因是「黃金本身不產生收入」。西澳大利亞大學的研究人員Dirk Ba​​ur和Lai Hoang調查顯示，管理超過1億美元資產的美國機構投資者中，只有4分之1擁有黃金ETF的股票。

這些投資機構在投資配置上，僅1.5%在黃金上。這解釋了為什麼這一波黃金價格上漲，但黃金ETF的持有量卻沒有增加的原因。

根據數據提供者Campden Wealth的報告，超過3分之2的家族辦公室投資黃金，而大量需求則來自亞洲。其中，以中國和印度佔全球實體黃金消費的一半。歐洲地區僅德國和瑞士是唯一類似熱衷於黃金的歐洲人。

文章指出，中國和印度對黃金的熱情增長，主要是中國房地產危機促使擁有資本的人尋找其他投資管道。與前一年相比，截至今年6月的12個月內，中國金條和金幣的購買量增加了44%。

股神巴菲特曾說，押注黃金的人「通常是對其他資產感到恐懼的人」。未來，市場恐懼的人會越來越多。

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