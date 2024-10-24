黃金坐大怒神！刷歷史新高後轉跌逾1％

週三（23日）黃金價格在創下歷史新高後轉跌逾1%。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元走強和美公債殖利率上升，抵消了與11月5日美國大選和中東戰爭相關的避險需求支撐力，週三（23日）黃金價格在創下歷史新高後轉跌逾1%。

現貨黃金下跌1.2%，報每盎司2714.55 美元，早盤現貨黃金觸及2758.37美元的歷史新高；12月交割的黃金期貨價格下跌1.1%，報每盎司2729.40美元。

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《路透》報導，黃金今年已漲逾31%，多次刷新歷史高點，係因美國聯準會上個月啟動降息，且避險需求為貴金屬掀起這場完美風暴。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示，市場出現一些獲利了結交易，且公債殖利率正上漲，考慮到殖利率走向，黃金將很難走高。

但他補充，由於避險需求支撐，黃金價格到週末仍可望達每盎司2800美元的水準。

美元指數上升0.4%，接近3個月高位，使得黃金對其他貨幣持有者的吸引力下降，而美國債券殖利率則攀升至3個月高點。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen），這與美國大選和美國不斷上升的債務負擔帶來的不確定性有關，「他們還必須在大選前向相對清淡和緊繃的市場發行數十億美元的債務。」

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