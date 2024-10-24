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明年必去日本大阪！《孤獨星球》2025年最佳旅遊清單揭曉

2024/10/24 10:51

知名旅遊指南《孤獨星球》將日本大阪，列為2025年必去城市之一。圖為大阪知名景點「難波八阪神社」。（即時新聞組攝）知名旅遊指南《孤獨星球》將日本大阪，列為2025年必去城市之一。圖為大阪知名景點「難波八阪神社」。（即時新聞組攝）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕想好2025年要到哪裡旅遊了嗎？知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）最近公布了「2025年最佳旅遊清單」，在全球各個城市、國家和地區中各選10個，精心挑選出了30個必遊地點，其中在城市部分，大阪成為唯一入榜的日本城市，《孤獨星球》指出，因2025年世界博覽會將在大阪舉辦，這是大阪第2次主辦世博，直呼大阪是日本最開放、最有活力的城市之一，也提醒遊客，別錯過大阪最美味的日本料理。

《孤獨星球》列出的2025年最佳旅遊城市，包含法國土魯斯（Toulouse）、印度邦狄哲利市（Puducherry）、保加利亞班斯科（Bansko）、泰國清邁（Chiang Mai）、義大利熱那亞（Genoa）、美國匹茲堡（Pittsburgh）、日本大阪（Osaka）、巴西古里提巴（Curitiba）、西班牙馬約卡島帕爾馬（Palma de Mallorca）和加拿大愛德蒙頓（Edmonton）。

《孤獨星球》的高級副總裁、內容和執行編輯錢伯斯 （Nitya Chambers）指出，對於城市來說，排名首位的是法國土魯斯，該處是個完美的週末度假勝地，在改造後的工業區中遍布藝術畫廊，還有咖啡館，可完美添加在法國週邊旅遊行程中。

印度邦狄哲利市同樣可完美添加在印度行程中，因為邦狄哲利可以從更知名的清奈搭火車抵達，錢伯斯稱，邦狄哲利市正在將自身重新定位為「沙灘和衝浪活動的頂級目的地」，當地政府也開展項目，修復被侵蝕的海灘。

而在國家部分，喀麥隆、立陶宛和斐濟等被列為必遊國家，而巴拿馬奇里基（Chiriqui）和瑞士瓦萊（Valais）等則是必遊地區。

有關完整榜單，可參考《孤獨星球》2025年最佳旅遊清單

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