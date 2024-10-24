華為產品出現台積電晶片 美眾院 : 美出口管制政策的災難性失敗

台積電晶片出現在華為產品，美眾院嚴正要求解釋。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期台積電生產的晶片出現在中國科技巨頭華為的裝置中，引發美國國會高度關注。《路透》報導，美國眾議院共和黨籍「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）要求美國商務部與台積電做出解釋，並警告此事可能嚴重危及美國國家安全。

《彭博》報導，台積電本月發現供應給某客戶的一顆晶片最終卻出現在中國華為的產品，10月中旬已暫停向該客戶發貨，同時通知美國與台灣政府，展開進一步調查。

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目前這位客戶是否為華為代理採購尚不清楚，其總部所在地也未公開。

《The Information》報導稱，最近白宮與台積電聯繫，詢問該公司是否為被列入黑名單的中國華為生產晶片。

華為在週二的1份聲明中表示，在美國商務部2020 年針對華為的FDPR（外國直接產品規則—美國的貿易限制）修正案實施後，尚未通過台積電生產任何晶片。

穆勒納爾（John Moolenaar）表示，若是華為設備使用台積電製造晶片，「代表」。他呼籲，「國際清算銀行和台積電立即就這場災難的範圍和規模做出回應」。

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