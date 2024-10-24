明年物價恐又攀升 ? 這「3因素」推升海運成本增加

受航線延長、港口壅塞及營運成本增加等因素推動，2024年全球海運運費將持續上升。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯合國貿易和發展組織於22日發布的2024年《海運評述》報告指出，因地緣政治衝突和氣候變遷仍然構成「極為嚴峻的營運環境」，將持續抑制海運貿易的長期復甦。該報告指出，2023年全球海運貿易成長2.4％至123億噸，預計2024年成長率將放緩至2％。

該報告示警，由於航線延長、港口壅塞及營運成本增加，2024年全球海運運費將持續上升。如果這一趨勢得不到控制，全球物價可能在2025年上漲0.6%。

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對於依賴海運的脆弱經濟體將進一步削弱其貿易競爭力，並加劇通膨壓力。預計到2025年，脆弱經濟體的物價將上升0.9％，加工食品價格增加1.3％，對其糧食安全構成威脅。

2023年全球海上貿易經歷上一年的萎縮後，有所恢復。但在下半年，因全球貨櫃船停靠港口次數達到創紀錄的近25萬次，亞洲地區出現了部分港口因航線延長，以及貿易增長，出現嚴重壅塞現象。

全球高達八成的貿易量賴海運，但因紅海攻擊事件，導致蘇伊士運河、巴拿馬運河和紅海的船隻通行量減少近半。

受到船隻改道繞行，增加運輸成本和時間，不僅燃料、薪資和保險等費用增加，也導致溫室氣體排放上升，造成糧食安全、能源供應與全球經濟的巨大挑戰。

值得注意的是，航運業約佔全球溫室氣體排放的3%，如果航運業無法加快去碳化步伐，罰款將導致航運成本上升，市場競爭力也將受到影響。

報告特別強調，地緣政治緊張和氣候變遷對全球主要航道的影響日益顯著，嚴重威脅全球供應鏈的穩定性，對小島發展中國家和最不發達國家等依賴海運的經濟體造成極大壓力。

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