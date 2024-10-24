台積電帶旺熊本經濟當地人卻好無奈？野崎孝男「實地考察」這樣說

台積電（2330）進駐日本熊本設廠。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）進駐日本熊本設廠，促進當地經濟發展，也帶動熊本地價上漲，不過外媒報導，部分居民與該企業之間產生了一些摩擦，對此政務顧問野崎孝男近日赴日調查後受訪表示，「台灣政府必須更加致力於促進日台友好的活動。」

行政院任命的政務顧問野崎孝男此次訪日的目的是調查台積電進駐後，對當地帶來的負面影響，並將結果報告給行政院。

請繼續往下閱讀...

《朝日電視台新聞》23日報導台積電進駐熊本所帶來的複雜影響，包括工廠的設立，熊本的地價和租金大幅上升，尤其是大津町的地價1年內飆升了19.4%，成為全國最高，這1變化為當地經濟帶來短期的繁榮，但也對當地居民和企業主造成了壓力。

報導指出，台積電的進駐推高了當地的薪資水準，譬如清潔和資材管理等職位的時薪已達2000日圓（約新台幣427元），造成當地其他行業如餐飲業的用工困難，即使商家提供1300日圓（約新台幣277.55元）的高時薪，仍難以招聘到合適員工，導致許多商家不得不縮短營業時間甚至關店。

另一方面，住房市場也受到了極大的影響。報導表示，隨著台積電帶來的大量外來人口，菊陽町和大津町的房地產市場進一步升溫，新建公寓供不應求，即使高昂的租金接近熊本市中心區域的水準，相關企業對住宅的需求依然強烈。

報導還舉例，當地的農民古庄壽治因工廠建設計畫不得不放棄7公頃的土地，儘管他一直以循環型農業為特色經營乳牛場。

面對這些變化，許多當地的商家選擇適應，比如經營了23年的青果店，儘管因租金高漲3.5倍被迫關店，但店主森田賢一夫婦在老顧客的建議下，在熊本市的溫泉設施附近重新開業。

《共同社》報導，野崎孝男這次訪問熊本，考察台積電擴張後對該地區的影響，也根據調查發現，當地居民對未能享受到經濟效益的抱怨，以及對交通擁堵的投訴，「風險就像是熔岩一樣不斷地在累積」，他將致力於解決這些問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法