台積電、聯發科通通有！2024全球最值得信賴公司 台灣9公司登榜

《新聞週刊》（Newsweek）發布「2024年全球最值得信賴公司」，台積電上榜。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《新聞週刊》（Newsweek）發布「2024年全球最值得信賴公司」（World's Most Trustworthy Companies 2024），在報告公布的46名中，台灣公司佔9席，其中聯發科（2454）排名第2，台積電（2330）緊追在後。

《新聞週刊》指出，全球最值得信賴公司評選已進入第2年，表揚了20個國家、23個行業中的1000家公司，涵蓋從金融服務和媒體到餐飲和消費品的各個領域。

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前5名公司分別為艾斯摩爾（ASML）、聯發科、台積電、英飛淩（Infineon）、輝達（NVIDIA）。

6至10名則為世界先進（5347）、Roku、Jenoptik、英特爾（Intel）、Hamamatsu Photonics。

台灣公司共9家上榜，分別為聯發科、台積電、世界先進、台半（5425）、台達電（2308）、神基（3005）、 華碩（2357）、瑞昱（2379）、創意（3443）。

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