蘋概股慘了？郭明錤：蘋果大砍單iPhone 16、高達1000萬部

天風國際證券分析師郭明錤週三指出，iPhone 16大砍單1000萬部。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際證券分析師郭明錤週三（23日）發布最新報告，指出蘋果公司對iPhone 16系列的訂單下修幅度相當大，已把2024年第4季和2025年上半年的 iPhone 16，砍單共1000萬部，其中絕大部分是「非Pro機型」，因此2024年下半年的iPhone 16生產量，將從原本的約8800萬部，下降至約8400萬部。

郭明錤目前預估，2024年第4季的iPhone總產量為8000萬部，低於2023年同期的8400萬部，之後逐季下滑，2025年第1、2季分別下降至4500萬部及3900萬部，皆低於2024年同期的4800萬部、4100萬部。

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郭明錤指出，對於蘋果來說，2024年第4季的營收不一定能反映砍單影響，因為產品組合更有利，Pro Max型號在2024年9月至10月的產量更多。但蘋果的iPhone營收將在2025年上半年承壓，因為總出貨量年減，且 iPhone SE4發售讓iPhone產品組合轉差。

郭明錤稱，iPhone SE4將從2024年12月開始量產，預計2024年12月至2025年第1季，將約生產860萬部。

郭明錤認為，一些市場參與者樂觀看待Apple Intelligence能在短期內推升iPhone出貨量，不過蘋果在此時砍單，可能意味著至少短期內此樂觀預期的實現機會並不高。

郭明錤仍認為，蘋果在裝置端 AI 具有優勢，長遠來看，這有望發展為熱門付費服務，但 iPhone出貨量要顯著成長，可能還需更多硬體創新搭配才能實現。

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