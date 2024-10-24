警鐘響起！挪威主權基金警告：3隻黑天鵝揮之不去 股市下跌拉警報

挪威主權基金警告，市場不確定性加劇以及對經濟前景的擔憂，股市下跌風險大於上漲風險。（美聯社）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股市警鐘響起，全球最大投資者之一挪威銀行投資管理公司（NBIM）警告，隨著11月美總統大選前的政治氣氛、中國為恢復世界第2大經濟體而採取的刺激措施以及歐洲「成長停滯」等不確定性加劇，股市下跌風險增溫，提醍投資人「是時候謹慎一點了」 。

CNBC報導，管理挪威1.8兆美元（約新台幣57.6兆元）主權財富基金的NBIM表示，儘管它堅持短期內不會進行大規模資產配置調整的立場，但對未來的擔憂保持清醒的態度非常重要。

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NBIM副執行長特隆德格蘭德（Trond Grande）表示，目前股票持股部位為7成，而債券則為3成，因此，在任何市場都會看到我們的原因。

我們營運的基金規模在過去5年中增加了1倍，我們的股票投資組合報酬率超過100%，不過，現在我認為是需要謹慎一點的時候。

格蘭德擔憂，包括下個月美總統大選前的政治氣氛、中國為恢復世界第2大經濟體而採取的刺激措施以及歐洲「成長停滯」3不確定性加劇。

基於此擔憂，現在是要保持謹慎的時候，我認為股市下跌風險大於上漲風險。

挪威主權財富基金報告第3季投報率為4.4%，獲利為8350億挪威克朗（約新台幣2.44兆元）後不久，NBIM就發出了股市警告。

擔心未來幾個月股市前景，不僅是挪威主權財富基金，Cantor Fitzgerald 首席股票和宏觀策略師埃里克·約翰斯頓日前亦指出，未來3到6個月美國經濟前景的3大擔憂，包括過剩儲蓄下降、消費者價格「過高」以及聯準會貨幣政策有些限制。

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