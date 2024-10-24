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馬斯克喊明年汽車成長上看3成！特斯拉盤後飆逾12％

2024/10/24 10:04

特斯拉第3季獲利報佳音，盤後飆逾12%（美聯社）特斯拉第3季獲利報佳音，盤後飆逾12%（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉不僅第3季獲利優於預期，且Cyber​​truck「首次實現正毛利率」，而執行長馬斯克大擔預測明年汽車成長上看3成，在利多激勵下，週三盤後股價飆漲12.1%，來到239.5美元。

CNBC報導，特斯拉週三公佈的第3季營收251.8億美元，低於預期253.7億美元，不過，每股盈餘72美元，優於預期58美元。

執行長馬斯克在財報電話會議上表示，隨著汽車成本降低和自動駕駛技術的出現，明年汽車成長將達到20%至30 %。

FactSet 調查的分析師預計，明年的總交付量將成長約15%，達到204 萬輛。

在電話會議上被問及特斯拉是否會生產1款成本更低的電動車，而不是 Cyber​​cab（無人計程車）時，馬斯克表示，公司未來推出的所有汽車都將是自動駕駛的。

他指出，特斯拉迄今為止生產的700萬輛汽車中，絕大多數都具有自動駕駛能力，並補充說，目前公司每週生產3萬5000輛自動駕駛汽車的訂單。特斯拉仍然不生產或銷售無需人工駕駛、隨時準備轉向或煞車的安全使用汽車。

馬斯克進一步指出，公司最終將每年生產200萬輛Cyber​​cab，並最早於2025年在德州和加州提供無人駕駛乘車服務。他表示，特斯拉開發了1款叫車應用程序，加州的一些員工今年已經可以使用。

另，特斯拉在股東大會上表示，Cyber​​truck已成為美國第3暢銷的全電動車，僅次於Model 3和Model Y。

儘管特斯拉的角鋼皮卡一直受到品質問題的困擾，但根據凱利藍皮書的估計，Cyber​​truck第3季在美國的 銷量仍超過1.6萬輛。特斯拉在新聞稿中表示，Cyber​​truck「首次實現了正毛利率」。

本月早些時候，特斯拉公佈第3季汽車交車量為46萬2890 輛，公司還表示，截至9月30日的期間已生產了46萬9796 輛電動車。雖然交付量較上年同期成長 6%，但低於分析師的預期，且連續2季年減。

特斯拉週三在財報中表示，儘管宏觀經濟形勢持續嚴峻，但我們預計 2024年汽車交付量將實現小幅增長，並重申在2025 年上半年「推出」更實惠車型的目標。

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