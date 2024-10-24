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機器人「新轉折點」來臨！專家欽點3檔黑馬股

2024/10/24 12:38

機器人「新轉折點」來臨！專家欽點3檔黑馬股（業者提供，資料照）機器人「新轉折點」來臨！專家欽點3檔黑馬股（業者提供，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕機器人正在見證1個「新的轉折點」，研究公司伯恩斯坦（Bernstein）表示，電弧焊領域或最大的機器人應用之一的機器人，約占機器人年出貨量的10%至20%，隨著該領域進入新的轉折點，看好匯川技術、Keyence和海康威視3檔黑馬股，其股價潛在上漲空間至少1成以上。

CNBC報導，Bernstein分析師在1份報導指出，電弧焊涉及金屬件與電弧產生的熱量的熔合，這種方法用於一系列行業，包括建築、造船、汽車零部件製造、航空航太和鐵路，迄今為止，傳統的預程式設計電弧焊機器人已成為最重要的機器人類別之一。

據我們估計，中國每年的電弧焊總工作量達到130萬名全職焊工，然而，傳統的、基於預程式設計的技術不足以取代其中的大多數，這些機器人具有軟體功能，可以“分析輸入數據”，同時也無需在 “工件的類型或位置發生變化” 時對其進行重新程式設計。

鑒於這種潛力，Bernstein在電弧焊機器人生態系統中，特別看好3檔潛力股。

在機器人製造商這主題，特別看好匯川技術，他們是直接受益者，因為僅智慧焊接，就可以使整體機器人市場規模增加超過10%，匯川技術在深圳證券交易所上市，將其未來12個月的目標價調為64元人民幣，上漲空間約為13.4%。

除了機器人製造商之外，還看好從更廣泛的機器人復興中受益的股票，其中包括Hikrobot（深圳上市公司杭州海康威視數碼的子公司）以及東京證券交易所上市公司Keyence。

伯恩斯坦表示，這些公司擁有最好的能力，或在推進採用方面表現出成功， Bernstein將海康威視的目標價上調為40元人民幣，潛在上漲空間為29.4%，至於Keyence的目標則高為8萬2000日元，這意味著大約26.5%的上漲空間。

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