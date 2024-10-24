大型股承壓！道瓊跌409點 台積電ADR反漲收復200美元

週三美股下跌。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街股市週三收低，由於美國公債殖利率上升，打壓市場情緒，投資者對美國聯準會大幅降息的信心減弱，道瓊工業指數下跌409.94點、0.96%，創下一個多月以來最糟糕的一天，標普500指數下跌0.92%，道瓊和標普均連續第三個交易日下跌。那斯達克指數跌1.6%，費城半導體指數下滑1.14%，台積電ADR逆勢上漲1.20%，收在200.86美元。

綜合外媒報導，在強勁的經濟數據和即將到來的美國總統大選的背景下，投資人重新評估聯準會未來幾個月的降息前景，基準10年期美國公債殖利率觸及三個月高點，盤中突破4.25%，達到7月26日以來的最高水準，也給大型股帶來壓力。

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週三大型股蘋果、輝達股價跌幅超過2%，Meta重挫3%，Netflix、亞馬遜也下降約 2%。麥當勞收盤跌幅超過5%，美國疾病管制與預防中心週二表示，與這家快餐巨頭的四盎司漢堡有關的大腸桿菌爆發，已導致10人住院治療，1人死亡。可口可樂公司預計營收將增加，但股價仍下跌2.07%。

道瓊工業指數下跌409.94點或0.96%，收42514.95點。

那斯達克指數下跌296.47點或1.6%，收18276.65點。

S&P 500 指數下跌53.78點或0.92%，收5797.42點。

費城半導體指數下跌59.34點或1.14%，收5131.37點。

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