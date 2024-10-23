晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

出席2024亞洲防詐峰會 走著瞧CEO曝心得

2024/10/23 22:16

防詐軟體Whoscall開發商走著瞧執行長郭建甫前往新加坡出席「2024年亞洲反詐高峰會」。（走著瞧提供）防詐軟體Whoscall開發商走著瞧執行長郭建甫前往新加坡出席「2024年亞洲反詐高峰會」。（走著瞧提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商走著瞧（6902）執行長郭建甫前往新加坡出席「2024年亞洲反詐高峰會」，過程中發現此次會議過往的不同之處，在於「這次不只是空談問題跟拋出想法而已，從政府組織到科技公司都開始搬出各自的實踐」。

郭建甫觀察，此次會議除了有新加坡政府部門（內政部、數位部、警政系統）大力支持，大型平台公司包括Mastercard、Google、Meta、Amazon 更是積極參與，共有超過 20 多位講者、900 名各界專家與有志之士齊聚一堂。

郭建甫說，Google在今年的路論壇攜手與GASA（全球防詐聯盟）等組織聯合發佈全球信號交換計畫（GSE），Meta也釋出最新臉孔辨識認證技術，構築與詐欺情報互惠計畫（FIRE，Fraud Intelligence Reciprocal Exchange）；還有各式由資安、防詐公司提出的AI 解決方案等，聚焦國際合作架構、消費者責任共享、詐騙心理學等領域。

郭建甫說，這次出席的企業充滿豐富的多樣性，包括各國銀行、電信業者「讓我對於這個社群的未來充滿許多樂觀的想像」，對於防堵層出不窮的詐騙事件，「是因為我們焦慮且行動積極，所以擁有樂觀想像的權利。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財