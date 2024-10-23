出席2024亞洲防詐峰會 走著瞧CEO曝心得

防詐軟體Whoscall開發商走著瞧執行長郭建甫前往新加坡出席「2024年亞洲反詐高峰會」。（走著瞧提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商走著瞧（6902）執行長郭建甫前往新加坡出席「2024年亞洲反詐高峰會」，過程中發現此次會議過往的不同之處，在於「這次不只是空談問題跟拋出想法而已，從政府組織到科技公司都開始搬出各自的實踐」。

郭建甫觀察，此次會議除了有新加坡政府部門（內政部、數位部、警政系統）大力支持，大型平台公司包括Mastercard、Google、Meta、Amazon 更是積極參與，共有超過 20 多位講者、900 名各界專家與有志之士齊聚一堂。

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郭建甫說，Google在今年的路論壇攜手與GASA（全球防詐聯盟）等組織聯合發佈全球信號交換計畫（GSE），Meta也釋出最新臉孔辨識認證技術，構築與詐欺情報互惠計畫（FIRE，Fraud Intelligence Reciprocal Exchange）；還有各式由資安、防詐公司提出的AI 解決方案等，聚焦國際合作架構、消費者責任共享、詐騙心理學等領域。

郭建甫說，這次出席的企業充滿豐富的多樣性，包括各國銀行、電信業者「讓我對於這個社群的未來充滿許多樂觀的想像」，對於防堵層出不窮的詐騙事件，「是因為我們焦慮且行動積極，所以擁有樂觀想像的權利。」

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