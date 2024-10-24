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台積電「重要警告事件」晶片遭轉給華為已切斷供貨

2024/10/24 07:51

路透引述一位台灣官員稱，因為台積電發現對客戶提供的一款晶片，最終竟出現在華為產品中，已對該客戶停止供貨。（路透）路透引述一位台灣官員稱，因為台積電發現對客戶提供的一款晶片，最終竟出現在華為產品中，已對該客戶停止供貨。（路透） 

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周三（23日）報導，據一位熟悉情況的台灣官員稱，台積電已暫停向該客戶發貨，因為台積電發現向該客戶提供的一款晶片，最終竟出現在華為產品中。

被稱為內部「重要警告事件」

路透稱這位貿易和經濟官員表示，大約兩週前，台積電暫停向該客戶的發貨，並開始進行詳細調查。官員表示，台積電已通知美國和台灣政府，因為這是台積電內部的「重要警告事件」，最早可追溯到10月11日。

該官員並沒有透露台積電切斷的客戶是誰。對此，台積電拒絕置評。

彭博也報導，根據一位直接了解情況人士表示，台積電在意識到為該實體製造的半導體已進入華為產品後，於10月中旬左右停止了向該客戶的發貨。該人士表示，該晶片製造商已通知美國和台灣政府，並正在更徹底地調查此事。

目前尚不清楚台積電客戶是否代表華為行事，也不清楚其總部位於何處，但這起事件為過去幾天出現的報導提供了新的線索。

根據路透週二報導，在科技研究公司TechInsights拆解華為產品並發現其中一顆台積電晶片後，台積電向美國官員發出了警報，這可能違反了美國的出口限制。

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