台積電發現可疑訂單 華為迂迴逃避美制裁破案

台積電已發現並挫敗華為透過代理客戶尋求製造先進人工智慧晶片，來規避美國出口限制的明顯企圖。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電發現了一份可疑的晶片設計訂單，該訂單與華為的人工智慧處理器規格非常匹配，並迅速向美國當局報告。這起事件揭示了中國科技公司不斷試圖規避先進半導體製造的貿易限制。

台積電已發現並挫敗華為透過代理客戶尋求製造先進人工智慧晶片，來規避美國出口限制的明顯企圖。台積電發現收到的設計與華為的Ascend 910B處理器非常相似，因此迅速告知美國當局。

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當他們檢查一份晶片訂單的規格時，發現有些問題，該訂單看起來很像華為的海思Ascend 910B，這是一款用於訓練大型語言模型的處理器。在美國2020年對華為實施制裁之前，台積電已經生產該晶片的早期版本。

外媒telecoms報導，目前尚不清楚Ascend 910B晶片是否是在美國首次發布禁令後生產的，也不清楚華為是否能夠在美國發布禁令後儲備這些晶片，但這確實讓台積電和台灣政府陷入困境，「只有證明台積電從美國制裁之日起就沒有接受華為的訂單，才能擺脫困境」。

台積電在向商務部提供的聲明中否認自2020年9月中旬以來與華為有工作關係。台積電也告訴彭博，由於修改後的限制，該公司尚未為華為生產任何晶片。華為也告訴彭博，自美國禁令以來，它不僅沒有透過台積電生產晶片，甚至從未推出過910B晶片。

事件凸顯華為使用不同技巧 掩蓋供應鏈連接

自美國實施出口管制以來，華為一直難以獲得最新的半導體製造服務，迫使他們尋求本土替代品。然而，華為還是試圖利用台積電的先進製造能力，而不是使用中芯國際較不先進的7奈米技術。

這事件可能是華為維持獲得西方先進技術的更廣泛策略的一部分。該公司之前曾嘗試過不同的技巧，來掩蓋其供應鏈連接，特別是當他們的零件來源有可能被切斷時。

這項事件凸顯中國科技公司在美國貿易限制下面臨的持續挑戰。目前，法規規定台積電和其他美國科技製造商，在與華為合作之前必須獲得美國商務部的明確許可。

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