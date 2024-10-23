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台灣上半年光電產值7057億元 前瞻技術成重頭戲

2024/10/23 21:13

台灣國際光電大展（OPTO TAIWAN）今起登場。（PIDA提供）台灣國際光電大展（OPTO TAIWAN）今起登場。（PIDA提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣國際光電大展（OPTO TAIWAN）今起登場，光電科技工業協進會（PIDA）統計，2024上半年台灣光電產業產值達到7057億元，為2023全年的34%；此次以「前瞻技術」為主題展開為期3天的活動，3大亮點分別聚焦「矽光子與全光網路」、「化合物半導體」，以及「光電檢測」。

PIDA指出，光電技術論壇向來是展會的重要橋段，有助於促成產業技術發展，今日透過矽光子異質整合技術應用商機研討會，深入探討光通訊、光學感測、LiDAR（雷射探測與測距）等領域的應用前景，並以整合模擬方案提升產品性能並降低成本，進而開拓市場並帶來更多商機。

PIDA目前安排週四（24日）為「化合物半導體日」，研討會將以推動設備國產化為主題，討論「化合物半導體設備產業的前瞻未來」，協助國內潛力廠商加速部署碳化矽（SiC）關鍵製程設備與檢測等技術，同時輔以單點突破，逐步達成推動國內化合物半導體設備國產化，同步展現經濟部、國科會在化合物半導體推動計畫的最新研究成果。

此外，PIDA將於週五（25日）進行紅外線熱像技術研討會，鎖定安防、醫學檢測、車用、國防等領域，同天也將舉辦高速全光化網路傳輸技術論壇，深入著墨藉由全光網路技術優化網路技術轉型，加強產業之間的交流，共同推動下一代全光網路技術的創新與應用，拓展更多市場機會。

PIDA提到，台北國際光電週舉辦至今已有30餘年，攜手國內光電業者共同成長，期盼能夠經由展會平台吸引光電廠商、專業研究機構以及業界人士，共同探討光電領域的最新發展，提供產官學研交流，創造更多商機，加強台灣光電技術的國際影響力。

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