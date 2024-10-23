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勞動部預告修訂就服法 新增移工可任「多元陪伴照顧員」

2024/10/23 21:12

勞動部預告修訂就服法，新增移工可擔任「多元陪伴照顧」工作。（記者李靚慧攝）勞動部預告修訂就服法，新增移工可擔任「多元陪伴照顧」工作。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為減輕許多民眾的家庭照顧負擔，勞動部規劃實施俗稱「鐘點移工」的多元陪伴照顧服務試辦計畫，勞動部近日預告修訂就服法相關條文，及就業安定費繳納規定，考量社會需求急迫，將預告期縮短至7日，最快10月28日後可進入法規會程序，盡快公告實施。

勞動部此次公告「就業服務法」第5條、第8條及46條第2項及第52條第7項等相關條文，其中第5條新增外國人（移工）可受聘僱從事多元陪伴照顧工作，也明定多元陪伴照顧工作的工作內容，為「受雇主指派至多元陪伴照顧服務契約履行地，直接從事身心障礙者或病患日常生活照顧、陪伴及其他相關事務的體力作」 。

就服法第8條則增訂從事多元陪伴照顧工作外國人資格條件，必須在入國工作前，在我國認可的外國健康檢查醫院或該國指定的訓練單位訓練合格，或在我國境內從事相同工作滿６個月以上，該移工入國時應在指定地點，接受8小時以上的講習，並取得完訓證明。

至於有意申請成為多元陪伴照顧服務計畫的雇主，必須符合「依法設立或登記滿5年的財團法人或非營利社團法人」，且需依規定提報「服務計畫書」，詳列「雇主資格證明文件」、「服務提供、收費項目及金額、契約範本等規劃」、「工作人力配置、督導及教育訓練機制規劃」及「多元陪伴照顧服務相關資料」，相關法規於就服法56條修訂。

發展署指出，原本聘請家事移工的家庭，每月需繳交2000元就業安定費，未來這筆費用則由獲選試辦的NGO團體繳納，多元陪伴照顧試辦計畫的陪伴照顧員，勞動部也核定為勞動基準法第84條之1的工作者，因此NGO聘用的移工適用勞基法，相關法規都一併進行預告，同樣預告期為7日。

發展署表示，待10月28日、30日的預告期終止後，若無明確反對意見，將進入法規會修法程序，盡速公告實施，有意願爭取試辦的NGO，也可著手準備相關的書面資料。

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