晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

電路板協會攜手3泰國大學 協助台商培育在地人才

2024/10/23 20:48

台灣電路板協會指出，本次2024 TPCA Show邀請多所泰國大學代表來台，且安排多項產學交流活動以強化雙邊合作。（台灣電路板協會提供）台灣電路板協會指出，本次2024 TPCA Show邀請多所泰國大學代表來台，且安排多項產學交流活動以強化雙邊合作。（台灣電路板協會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣電路板協會今天表示，有鑑於產業相繼投資，預期泰國將成為PCB（印刷電路板）新據點，為協助企業尋找優秀的在地人才，從2023年開始於台、泰、線上等地舉辦多場媒合會，與多所泰國大學進行交流，努力籌備「泰國科技人才培育計畫」，並預計於下個月陸續與其中3所展開短期培訓班，作為就職前的在學訓練。

協會指出，本次2024 TPCA Show（台灣電路板產業國際展覽會）邀請多所泰國大學代表來台，且安排多項產學交流活動以強化雙邊合作，並於國際午宴與「泰國高等教育、科學、研究和創新政策辦公室（NXPO）」、「春武里國王科技大學（KMUTT）」、「宋卡王子大學（PSU）」、「素羅娜麗科技大學（SUT）」共同簽署合作備忘錄（MOU）。

根據備忘錄提及的產學合作內容，包括製作電路板培訓教材、媒合學生實習與就業等，台泰雙方合作受到各界高度關注。協會副理事長、泰國聯誼會會長暨燿華電子（2367）董事長張元銘表示，未來將依循與泰校建立起的脈絡，展開深度的合作，提升泰國人才素質，一起為泰國PCB生態系做出貢獻。

協會規劃自11月起將攜手吞武里國王科技大學 （KMUTT）、孔敬大學（KKU）、素羅娜麗科技大學 （SUT），為台灣企業在泰國設廠所需的在地基層幹部進行初步培訓。預計至2025年底培育出180位具基本工程師潛力的準畢業生，目標打造產業用人平台、強化人才基本能力，以增進台商於泰國PCB產業鏈的整體競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財