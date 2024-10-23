電路板協會攜手3泰國大學 協助台商培育在地人才

台灣電路板協會指出，本次2024 TPCA Show邀請多所泰國大學代表來台，且安排多項產學交流活動以強化雙邊合作。（台灣電路板協會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣電路板協會今天表示，有鑑於產業相繼投資，預期泰國將成為PCB（印刷電路板）新據點，為協助企業尋找優秀的在地人才，從2023年開始於台、泰、線上等地舉辦多場媒合會，與多所泰國大學進行交流，努力籌備「泰國科技人才培育計畫」，並預計於下個月陸續與其中3所展開短期培訓班，作為就職前的在學訓練。

協會指出，本次2024 TPCA Show（台灣電路板產業國際展覽會）邀請多所泰國大學代表來台，且安排多項產學交流活動以強化雙邊合作，並於國際午宴與「泰國高等教育、科學、研究和創新政策辦公室（NXPO）」、「春武里國王科技大學（KMUTT）」、「宋卡王子大學（PSU）」、「素羅娜麗科技大學（SUT）」共同簽署合作備忘錄（MOU）。

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根據備忘錄提及的產學合作內容，包括製作電路板培訓教材、媒合學生實習與就業等，台泰雙方合作受到各界高度關注。協會副理事長、泰國聯誼會會長暨燿華電子（2367）董事長張元銘表示，未來將依循與泰校建立起的脈絡，展開深度的合作，提升泰國人才素質，一起為泰國PCB生態系做出貢獻。

協會規劃自11月起將攜手吞武里國王科技大學 （KMUTT）、孔敬大學（KKU）、素羅娜麗科技大學 （SUT），為台灣企業在泰國設廠所需的在地基層幹部進行初步培訓。預計至2025年底培育出180位具基本工程師潛力的準畢業生，目標打造產業用人平台、強化人才基本能力，以增進台商於泰國PCB產業鏈的整體競爭力。

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