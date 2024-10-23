桂冠食品攜手涓豆腐 搶攻韓食商機

「韓」流襲台，冷凍食品大廠桂冠攜手韓式料理品牌「涓豆腐」，推出桂冠x涓豆腐聯名商品。（桂冠提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕「韓」流襲台，冷凍食品大廠桂冠攜手韓式料理品牌「涓豆腐」，推出桂冠x涓豆腐聯名商品，包括韓式起司年糕、韓式部隊鍋及韓式火鍋好料包，搶攻韓食商機。

桂冠食品已在屏東農科打造冷凍食品生產工廠，「韓式起司年糕」是桂冠屏東農科三廠的首款產品，象徵桂冠產品線的新突破，只需加熱短短4分鐘加熱，即可享受到Q彈外皮與濃郁起司內餡搭配的韓式年糕。

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桂冠食品總經理王亞倫表示，韓食文化在台灣持續擴展，成為消費者的熱門選擇，此次與涓豆腐合作推出聯名系列，希望藉此提供消費者更多元的選擇，讓每個家庭聚會都能享受道地美味，也期盼透過這些聯名產品，創造更多美好的團聚回憶。

兩大品牌聯手打造的桂冠x涓豆腐系列「韓式部隊鍋」即日起在全聯、家樂福、大潤發、愛買、7-ELEVEN及桂冠線上商城正式開賣，「韓式火鍋好料包」、「韓式起司年糕」也將陸續於各大通路登場。

桂冠行政主廚許智勇現場也準備了「玫瑰醬炒年糕」，使用桂冠沙拉醬與韓式辣醬調製而成的玫瑰醬，與韓式起司年糕拌炒，年糕Q彈有嚼勁，搭配玫瑰醬帶來的溫和奶香與微甜的滋味，辣味調和得恰到好處。

豆府集團行政主廚陳建達於現場示範「黑松露炸醬起司年糕」的簡易料理方式，自11月14日起至明年2月底，全台涓豆腐門市將推出3款期間限定的美味韓式起司年糕料理，包含「黑松露炸醬起司年糕」、「海菜起司年糕鮮魚嫩豆腐煲」以及「打爆起司年糕豬肉嫩豆腐煲」。

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