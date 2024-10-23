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汽機車零組件製造年減15％ 經部：短期換零件驗證陣痛期

2024/10/23 19:11

9月汽車及其零件業的生產指數年減15.28%。經濟部表示，為提升在地供應鏈合作價值比例，車廠更換零件有驗證需求，是短期的陣痛期。（記者廖家寧攝）9月汽車及其零件業的生產指數年減15.28%。經濟部表示，為提升在地供應鏈合作價值比例，車廠更換零件有驗證需求，是短期的陣痛期。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕9月汽車及其零件業的生產指數年減15.28%，是否反映國產車市場競爭力下降？經濟部表示，為提升在地供應鏈合作價值比例，車廠更換零件有驗證需求，短期呈現年減是陣痛期。

9月汽機車零售業翻正，年增10.9%，然而9月汽車掛牌數則呈年減1.5％，兩指標不成正比。對此，經濟部統計處副處長黃偉傑指出，主要是價格因素，近期掛牌數新增較多的族群是電動車與進口車，掛牌數年減1.5%的減幅主要是在國產車，其中，國產車掛牌數年減9.8%，進口車掛牌數反而成長7.6%。

進一步觀察9月汽車及其零件業的生產指數年減15.28%，是否反映國產車競爭力下降？黃偉傑說明，整體汽車零組件製造是受到外銷動能不足拖累，國產車銷售則有兩因素，一是零組件短缺，主因是為提升在地供應鏈合作價值政策，促使車廠有驗證需求，可能暫時找不到替代品，另一因素是車廠品牌進行改款，產線有所變化，也會影響到車市。

黃偉傑強調，提升在地化供應鏈合作價值會正向發展，短期來看，換零件要驗證會有陣痛期，但放遠來看，扶植國內零組件供應鏈，產業會更趨穩健。

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