統一企業吃下PChome網家30％股權 拿下2席董事席次

網家宣布，引進投資人統一參與認購私募普通股。（資料照）

〔記者歐宇祥、楊雅民／綜合報導〕電商平台PChome網家（8044）今公告，董事會決議通過私募普通股案，引進統一（1216）參與認購其私募普通股，此次私募普通股案總共將發行6169.4萬股，約佔網家增資後已發行股份的30%。

統一企業表示，後續待PChome股東會決議通過、並經董事會定價後，統一企業將依董事會授權內容參與認購，交易完成後，統一企業將持有PChome全數已發行股份之30%，並取得2席董事席次。

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網家補充，本次私募實際定價日及實際私募價格，擬提請股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定之，網家預計將於12月19日召開股東臨時會。

網家指出，此次引進統一參與私募，可望為公司帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益。

PChome近年營運疲軟，前三季累計營收266億元，年減9%，是近6年來同期新低，也已連減3年。不過網家表示，看好台灣電商長期成長趨勢，持續深耕B2C電商本業，聚焦最佳化使用者介面、提升體驗，並陸續推出業界創新OMO服務；此外，在架構調整及資源整合下，各子公司也朝獲利增長或虧損收斂的方向前進。

透過本次私募案，網家期為公司持續創造收益，進而達成長期營運成長。

統一企業看好未來電子商務的發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購 PChome私募普通股即是如此考量。統一集團未來也將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。

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