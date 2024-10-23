嫌隙傳聞破除 黃仁勳感謝台積電：Blackwell AI晶片缺陷已修復

輝達執行長黃仁勳表示，公司最新Blackwell AI晶片設計缺陷已在台積電的幫助下得到修復。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳週三（23日）表示，該公司最新Blackwell AI晶片設計缺陷已在長期製造合作夥伴台積電的幫助下得到修復。

輝達在3月推出Blackwell晶片，此前曾表示將在第2季度發貨，但被推遲，這可能會影響Meta Platforms、Alphabet、Google和微軟等客戶。

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黃仁勳說：「我們的Blackwell有設計缺陷，它是功能性的，但設計缺陷導致產量低。這 100%都是Nvidia的錯」。

黃仁勳說：「為了讓Blackwell正常運作，從頭開始設計了7種不同類型的晶片，並且必須同時投入生產」。「台積電所做的就是幫助我們擺脫產量困難，並在一個令人難以置信的地方恢復 Blackwell的製造」。

日前科技媒體《The Information》爆料報告提到，輝達與台積電為此事互相指責，台積電認為是輝達倉促生產才導致晶片缺陷，輝達認為是台積電的封裝技術所造成，雙方關係也變得緊張，但黃仁勳否認這是「假新聞」。

在最近的高盛會議上，黃仁勳表示晶片將於第4季出貨。

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